LdC : le PSG a moins couru que le BVB

C’est une constante, le PSG est une équipe qui court moins que ses adversaires. Les joueurs de Luis Enrique ont l’habitude de faire courir l’adversaire en ayant la possession. Face au Borussia Dortmund, les Parisiens ont eu davantage le ballon (54% de possession), moins qu’à leur ordinaire. Au final, les joueurs du PSG ont couru près de dix kilomètres de moins que ceux du BVB (119,7 kms pour les Allemands, contre 110,1 kms pour les Parisiens). Une donnée inquiétante pour Luis Enrique ?

Comme le rappelle le journal L’Équipe, les ressentis en Ligue des champions ne sont pas en faveur des Parisiens. Dans la compétition reine en Europe, le PSG a été bousculé en intensité (face à Newcastle et l’AC Milan) à domicile. Plus que les kilomètres parcourus, c’est bien dans l’aspect physique et la combativité dans les duels que les Parisiens vont devoir performer au match retour la semaine prochaine.