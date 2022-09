AS Rome : Georginio Wijnaldum donne de ses nouvelles

Victime d'une fracture du tibia à l'entrainement avec les Giallorossi à la mi-août, Georginio Wijnaldum vient de donner des nouvelles sur son compte Twitter. « À la suite d'un choc rapporté lors de l'entraînement d'aujourd'hui, Wijnaldum a subi des tests cliniques dans la soirée qui ont révélé une fracture du tibia droit », avait d'ailleurs indiqué le club romain à l'époque sur ses réseaux sociaux. De son côté, l'intéressé a tweeté ce mardi sur son état d'esprit et sa volonté de revenir le plus vite possible : « une mise à jour rapide de ma part. Les dernières semaines, j'étais très émotif et triste, mais j'ai appris à accepter la situation telle qu'elle est et mon rétablissement se passe bien. Merci à tous pour tous les messages et votre soutien. Cela me donne le pouvoir de revenir aussi vite que possible. J'espère vous voir bientôt. »

Pour rappel, l'AS Rome a conclu un accord avec le Paris Saint-Germain autour d'un prêt avec une option d'achat fixée à 8 millions d’euros pour le milieu de terrain néerlandais. Un prêt pas vraiment rentable pour le moment. En effet, il est peu probable que le Néerlandais revienne sur le pré avant janvier 2023. En son absence, José Mourinho peut néanmoins compter sur de nombreuses autres options au milieu avec notamment Nemanja Matic, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini et Mohamed Mady Camara.

A quick update from me. The last weeks I was very emotional and sad, but I’ve learnt to accept the situation how it is and my recovery is going well. Thanks to everyone for all messages and support. It gives me power to come back as quick as possible. Hopefully see you soon. 💛❤️ pic.twitter.com/0v8z8VPUtB