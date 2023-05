Coupe du Monde U20 : les Bleuets s’inclinent face à la Corée du Sud et ratent leur entrée en lice

L’équipe de France des moins de 20 ans faisait son entrée dans dans cette Coupe du Monde U20 qui se déroulait exceptionnellement en Argentine. Pour cette entrée en lice, les Bleuets affrontaient la Corée du Sud, finaliste de la dernière édition en 2019 puisque celle de 2021 avait été annulée. Pour débuter cette rencontre, Landry Chauvin choisissait un 4-3-3 avec Thimothée Lo-Tulala dans les buts français. Check Keita était titulaire en défense centrale avec Tanguy Zoukrou. Au milieu, Warren Bondo et Martin Adeline accompagnaient Florent Da Silva tandis que Antoine Joujou, Wilson Odobert et Alan Virginius formaient le trident offensif.

Malgré une bonne entame et plusieurs situations chaudes pour les joueurs de Landry Chauvin, les Bleuets se faisaient surprendre par la Corée du Sud et Lee Seung-Won (22e, 1-0). Avant cela, les coéquipiers d’Alan Virginius étaient tombés sur un grand Joon-Hong Kim (21e). Et il fallait encore compter sur le gardien sud-coréen qui réalisait une nouvelle parade de grande classe devant le capitaine français quelques minutes plus tard (32e). Florent Da Silva ne bonifiait pas une bonne passe de Wilson Odobert et l’arbitre renvoyait les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Bleuets ratent leur entrée en lice

Après la mi-temps, les Bleuets revenaient sur le pré avec de meilleures intentions et Florent Da Silva se procurait la première occasion de cette deuxième période (49e). Dans la foulée, les Sud-coréens réagissaient par l’intermédiaire de Kim (50e) puis Chang-Woo Park passait à deux doigts de tromper son propre gardien qui réalisait une nouvelle parade superbe pour empêcher l’égalisation (51e). La rencontre devenait ensuite complètement folle quand Alan Virginius tombait une nouvelle fois sur le portier adverse (53e) avant que Wilson Odobert ne rate ses deux tentatives d’affilée (55e et 57e).

Dans un temps fort français, les jeunes sud-coréens venaient crucifier leurs adversaires. Martin Adeline concédait un coup franc côté gauche assez inutilement. Chang-Woo Park le tirait directement sur la tête de Young-Jun Lee qui transperçait Thimothée Lo-Tulala (64e, 2-0). Après ce nouveau coup dur pour les Bleuets, les joueurs de

