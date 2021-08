Franck Dumas nouveau coach du TP Mazembe

Ancien coach de Caen et d'Arles, Franck Dumas (53 ans) poursuit sa carrière en Afrique depuis 2014 et celle-ci se porte bien. Champion d'Algérie il y a un an avec le CR Belouizdad, il vient de rejoindre une des meilleures équipes du continent. En effet, il vient de parapher un contrat avec le club congolais du TP Mazembe. Il prend ainsi la succession de Pamphile Mihayo.

«Le TP Mazembe annonce officiellement la nomination de Franck Dumas au poste d’entraîneur principal. Le technicien arrive avec un adjoint, Slimane Raho. Les deux hommes ont travaillé ensemble en Algérie» peut-on lire dans un communiqué. Franck Dumas a signé un contrat de deux ans avec l'équipe aux 5 Ligues des Champions de la CAF.