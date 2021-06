Angleterre : Aaron Ramsdale remplace Dean Henderson pour le reste de l'Euro

2e gardien de l'équipe d'Angleterre et même annoncé comme un sérieux concurrent à Jordan Pickford, Dean Henderson déclare finalement forfait pour le reste de l'Euro 2020. Il souffre d'un problème à la hanche, qui limite son implication aux entraînements.

Le portier de Manchester United est remplacé par Aaron Ramsdale (23 ans), qui rejoint donc les Three Lions dès aujourd'hui. Jamais sélectionné chez les A, le gardien de Sheffield United faisait partie de la liste élargie de Gareth Southgate. Il avait participé en mars à la phase de poules de l'Euro Espoirs.

Welcome back to the #ThreeLions squad, @AaronRamsdale98! 👋