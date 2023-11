Naples : Rudi Garcia dévoile la date du retour d’Osimhen

Lors de la dernière trêve internationale, Victor Osimhen était sorti sur blessure avec le Nigéria face à l’Arabie saoudite. Touché à la cuisse droite, l’attaquant de pointe se retrouvait donc éloigné des pelouses au pire des moments, alors que le Napoli connait un début de saison mitigé. Mais en conférence de presse, avant le match contre la Salernitana à 15h, Rudi Garcia s’est montré plutôt positif quant à la situation du Nigérian.

«Victor Osimhen a reçu l’accord du club et je l’ai entendu par message. Mais les médecins gèrent son état. Ils m’ont assuré qu’il suivait le protocole, que tout allait bien et qu’il serait avec nous la semaine prochaine», explique Rudi Garcia. Des nouvelles rassurantes donc, pour l’actuel 5e de Serie A qui affrontera l’Union Berlin mercredi prochain en Ligue des Champions, puis Empoli quatre jours plus tard en championnat.