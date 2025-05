Deux gros clubs ont fait une offre à Kevin de Bruyne

« Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait malheureusement mais je pense avoir montré que je pouvais encore jouer ici (à Manchester City) sinon je ne ferais pas ce que j’ai fait ces quatre ou cinq dernières semaines. C’est mon point de vue… ». il y a quelques jours seulement, Kevin de Bruyne exprimait encore son désaccord quant à la décision prise par les Cityzens de ne pas prolonger son contrat.

Clairement, le talentueux milieu de terrain belge de 33 ans estime encore avoir des choses à apporter au plus haut niveau européen, et il n’a pas digéré le choix réalisé par la direction de l’écurie mancunienne. Forcément, une question se pose maintenant : qui va récupérer Kevin de Bruyne pour 0€ cet été ? Les premières informations publiées outre-Manche évoquaient une possible destination exotique. Il était ainsi question de championnat saoudien, et même de Major League Soccer. Mais tout indique qu’il pourrait continuer en Europe.

Deux belles propositions

Selon les informations de Sky Italia, si De Bruyne compte vraiment rester dans l’élite du football européen, il pourra réaliser son souhait. Le média explique que Naples a déjà réalisé une tentative concrète pour s’offrir les services du joueur. La formation de Serie A le veut dans son effectif pour la saison à venir et compte notamment sur un possible duo composé du Belge et de son compatriote Romelu Lukaku pour faire des dégâts en Serie A et en Europe. Les intentions du principal concerné vis-à-vis de Naples demeurent cependant inconnues à l’heure actuelle.

Ce n’est pas tout, puisque le média italien explique que KdB a une autre offre sur la table, et elle vient… de Liverpool. Les Reds veulent aussi récupérer celui qui est un des meilleurs milieux de Premier League de la dernière décennie et ont déjà formulé une proposition au joueur. Là aussi, les plans du Diable Rouge sont inconnus, mais ce qui est certain, c’est qu’il a une sacrée cote sur le marché et que d’autres propositions intéressantes pourraient tomber dans les jours à venir…