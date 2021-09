AS Rome : Leonardo Spinazzola annonce la date de son retour

Deux mois après, Leonardo Spinazzola (28 ans) est revenu sa blessure face à Belgique lors de l’Euro 2020. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, il en a tout de suite compris la gravité : « après le coup, j'ai tout de suite su que le tendon était parti. Je l'ai dit à Bryan Cristante, qui a été le premier à m'approcher », rapporte Sky Sport Italia.

La suite après cette publicité

Le latéral gauche de l’AS Rome a hâte de retrouver les terrains. D’après lui, son retour pourrait d’ailleurs arriver plus tôt que prévu. « Ils disent que je serai de retour en janvier ? Je dis moins. Voici mon programme : en novembre je m'entraîne et en décembre je joue. Je l’ai déjà assuré à Tiago Pinto et aux médecins. Je vais enlever les béquilles. »