Le PSG convoqué par la commission de discipline après les insultes lors du Classique

Vainqueur, sans trembler, de l’Olympique de Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a conforté sa première place au classement et file vers un nouveau titre de champion de France. Une soirée quasi parfaite puisque selon les dernières informations du Parisien, le club de la capitale pourrait rapidement être sanctionné…

La suite après cette publicité

En effet, d’après nos confrères, un dossier disciplinaire devrait être ouvert contre le PSG et une partie de ses supporters après les chants insultants et homophobes venus des tribunes du Parc des Princes pendant la rencontre. RMC ajoute même que le PSG sera convoqué par l’instance, qui se réunit mercredi et s’appuiera sur le rapport du délégué. Pour rappel, le speaker du stade avait demandé à plusieurs reprises aux ultras l’arrêt des chants, notamment à l’encontre d’Adrien Rabiot, principale cible de cette soirée électrique.