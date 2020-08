Le Top 10 des joueurs libres comme l'air

La suite après cette publicité

En fin de contrat au mois de juin, David Silva (Real Sociedad), Malang Sarr (Chelsea), Thiago Silva (Chelsea), Willian (Arsenal), Nicolas Gaitan (Braga), Joe Hart (Tottenham), Pedro (Roma), Jan Vertonghen (Benfica), Adam Lallana (Brighton), Santi Cazorla (Al-Sadd SC), Ever Banega (Al-Shabab Riyad), Max Kruse (Union Berlin) et Loïc Rémy (Rizespor) ont trouvé preneur, alors que Zlatan Ibrahimovic a prolongé d'une saison à l’AC Milan, et que Nampalys Mendy a lui signé un nouveau bail chez les Foxes de Leicester, tout comme Benjamin Stambouli à Schalke 04. D’autres pointures sont en revanche libres comme l’air. Foot Mercato publie son Top 10 des joueurs disponibles sans frais de transfert.

1) Edinson Cavani - Attaquant - 33 ans - Uruguay - Dernier salaire : 1,3 M€ / mois (PSG)

L'ancien du PSG, qui n'a pas voulu étendre son bail dans la capitale française le temps de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions, a passé son été chez lui en Uruguay. Il y a quelques jours, l'attaquant de 33 ans s'était mis d'accord avec Benfica. Mais le club lisboète a depuis refermé la porte. Trop cher. L’Atlético, l’Inter et la Juventus ont également été cités comme de sérieux prétendants. Mais les exigences financières du meilleur buteur de l’histoire du PSG (un salaire d’au moins 10 M€ + la prime à la signature) sont pour le moment un frein. Edinson Cavani reste sur une saison à 7 buts et 3 passes décisives en 22 apparitions avec le PSG.

2) Samir Nasri - Milieu offensif - 33 ans - France - Dernier salaire : 152 000 euros / mois (Anderlecht)

Alors entraîneur-joueur d'Anderlecht, Vincent Kompany avait rapatrié son ancien équipier en Belgique l'été dernier. Le contrat de l’ex-international français portait sur une saison et comportait une option pour une saison supplémentaire. Apparu seulement 8 fois (2 buts), l’ancien Marseillais est rapidement devenu un poids pour le club belge, en raison de ses nombreuses blessures. Si les assurances ont pris le relais pour prendre en charge son énorme salaire, le club bruxellois a décidé de ne pas lever l'option. Absent des pelouses depuis près d'un an (4 octobre 2019, 28 minutes face au SC Charleroi), Nasri est sur la pente déclinante depuis son départ d'Antalya en janvier 2018. Ces dernières semaines, le nom du Marseillais est lié au promu italien Benevento.

3) Mario Mandzukic - Attaquant - 34 ans - Croatie - Dernier salaire : 520 000 euros / mois (Al Duhail)

Arrivé en décembre dernier au Qatar, Mario Mandzukic a annoncé la fin prématurée de son aventure, le 5 juillet, dans un message posté sur Twitter. L'attaquant croate (34 ans), passé par Wolfsburg, le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid et la Juventus notamment, n'aura joué que 10 matches toutes compétitions confondues, et marqué 2 buts avec Al-Duhail. Son club a officialisé son départ le 7 juillet, alors qu'il disposait d'un contrat jusqu'en 2021. Il est désormais libre de rejoindre l'équipe de son choix. Benevento semblait sur le coup. Et ces dernières heures, l'agent de Mario Mandzukic (197 buts en 497 matches en pro) a été aperçu du côté d'Istanbul, où Fenerbahçe souhaiterait s'attacher ses services.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020

«Je suis parvenu à un accord avec la direction d'Al Duhail pour résilier mon contrat par consentement mutuel. J'apprécie la confiance et l'hospitalité que j'ai reçues au Qatar et je souhaite le meilleur au club et à l'équipe à l'avenir.»

4) Kevin Mirallas - Attaquant - 32 ans - Belgique - Dernier salaire : ? (Royal Antwerp)

L'attaquant international belge (60 sélections, 10 buts) était venu découvrir, à 32 ans, la Jupiler Pro League au Royal Antwerp l'été dernier. Un championnat dans lequel il retrouvait d'autres internationaux ou ex-internationaux comme Vincent Kompany, Simon Mignolet, Laurent Depoitre ou Nacer Chadli. Laissé libre au début du mois de mai par le club d'Anvers, l'ancien joueur du LOSC, de l'ASSE, d'Everton, de l'Olympiacos et de la Fiorentina a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues, pour deux buts et deux passes décisives cette saison. Plus vraiment dans les plans de Laszlo Bölöni sur la fin, Mirallas est désormais en quête de rebond. Ces dernières heures, la presse belge évoque un intérêt du côté de la Turquie (Sivasspor).

De wegen tussen RAFC en Kevin Mirallas scheiden. De huidige overeenkomst wordt niet verlengd.



Kevin, all the best met je verdere carrière!

#RAFC #COYR pic.twitter.com/eFYHi1dF2m — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 7, 2020

5) Hatem Ben Arfa - Milieu offensif - 33 ans - France - Dernier salaire : ? (Real Valaldolid)

Resté plusieurs mois sans club après avoir quitté le Stade Rennais l'été dernier, l'énigmatique Hatem Ben Arfa a signé un contrat de six mois à Valladolid en janvier. Mais au Royaume de Ronaldo, ex-gloire brésilienne devenue président des Pucelanos, l'ancien prodige de l'INF Clairefontaine s'est montré discret. Cinq matches sur quatorze disputés par le Real, une pige tronquée par la pandémie de Covid-19, et pas un but ni une passe décisive à se mettre sous la dent. Son contrat terminé, Hatem Ben Arfa est désormais libre de s'engager où il le souhaite. OL, OM, Newcastle, Hull City, Nice, le PSG... et après ?

6) Alexandre Pato - Attaquant - 30 ans - Brésil - Dernier salaire : 1,25 M€ / an (Sao Paulo FC)

L'AC Milan avait offert 24 millions d'euros à l'Internacional Porto Alegre pour s'attacher ses services en 2007. Après 150 matches, 53 buts et 6 années à Milan, Alexandre Pato a voyagé. Retourné au Brésil en 2013, l'attaquant international auriverde (27 sélections, 10 buts) a fréquenté les rangs des Corinthians et du FC São Paulo, avant de revenir en Europe. A Chelsea, puis à Villarreal. Après avoir cédé aux sirènes de la Chine, où il passa deux ans, Pato évoluait ces 17 derniers mois sous les couleurs de São Paulo (33 matches, 9 buts). Libéré par le club, en quête de liquidités, le joueur était annoncé avec insistance de retour à l'Internacional, 13 ans après avoir quitté son club formateur. Ces dernières heures, on évoque un retour en Italie !

Hoje se encerra mais um ciclo importante da minha carreira.

Gostaria de agradecer ao @SaoPauloFC e toda torcida pelo apoio e confiança nesses 17 meses de trabalho, com muita dedicação, entrega e profissionalismo! pic.twitter.com/4CIsbo1SpB — PATO (@Pato) August 21, 2020

«Aujourd'hui, un autre cycle important de ma carrière se termine. Je tiens à remercier le Sao Paulo FC et à vous saluer pour le soutien et la confiance lors de ces 17 mois de travail, avec beaucoup de dévouement et de professionnalisme !»

7) José Callejon - Ailier - 33 ans - Espagne - Dernier salaire : 420 000 euros / mois (Naples)

En fin de contrat au Napoli, l'ailier formé au Real Madrid et passé par l'Espanyol est libre de signer où il le souhaite. Il y a une semaine, on parlait du côté de l'Italie de contacts entre Villarreal et le joueur. Un retour en Espagne, après 7 ans dans le sud de l'Italie et 349 matches sous le maillot des Partenopei (82 buts, 78 passes décisives), est donc probable pour celui qui a désormais 33 ans. Un joueur toujours au top de sa forme, qui reste sur une saison à 45 matches, pour 4 buts et 10 passes décisives. Le Sporting Clube de Portugal est également intéressé par José Callejon.

8) Mario Götze - Milieu - 28 ans - Allemagne - Dernier salaire : 830 000 euros / mois (Dortmund)

Ancienne gloire de la Mannschaft (63 sélections, 17 buts), Mario Götze n’est pas bien vieux mais reste sur des saisons compliquées (une dernière à 21 apparitions, 3 buts). Le Borussia Dortmund a décidé tôt dans la saison qu’il ne le prolongerait pas. Annoncé à Nice, le joueur de 28 ans l’a aussi été du côté de l'AC Milan et de l'Atlético de Madrid. Plus récemment, l’AS Monaco de Niko Kovac s’est positionnée sur le milieu offensif. À Dortmund depuis 2001, Götze avait quitté le BvB pour le Bayern en 2013 (vendu 37 millions d'euros), où il resta trois saisons. Il était revenu au bercail, racheté 22 M€ par son club de cœur. L'heure du départ pour le champion du monde 2014, qui devrait bientôt évoluer pour la première fois hors d'Allemagne.

9) Eric Maxim Choupo-Moting - Attaquant - 31 ans - Cameroun - Dernier salaire : 291 667 euros / mois (PSG)

Le Paris Saint-Germain devait aborder le Final 8 de la Ligue des Champions au mois d'août. S'il n'est pas parvenu à garder Edinson Cavani et Thomas Meunier, en fin de contrat au 30 juin, le club parisien a su conserver un peu plus longtemps Eric Maxim Choupo-Moting. Grand bien lui a fait. Entré en fin de match, l'international camerounais (49 sélections, 14 buts) a inscrit le but de la qualification en quart de finale, face à l'Atalanta (2-1). Après deux saisons dans la capitale (51 matches, 9 buts, 3 passes décisives), le super-sub de 31 ans va changer d'air. En Allemagne, qu'il connaît bien pour avoir fréquenté Hambourg, Nuremberg, Mayence ou Schalke ? En Angleterre, où il connaît déjà Stoke City ? Affaire à suivre.

10) Ezequiel Garay - Défenseur - 33 ans - Argentine - Dernier salaire : 417 000 euros / mois (Valence)

Valence a procédé à un dégraissage estival de grande envergure ! Le club che a vendu Rodrigo à Leeds pour 30 millions d'euros, Ferran Torres à Manchester City pour 25 millions et laissé partir Dani Parejo et Francis Coquelin à Villarreal. Même constat pour le défenseur central argentin Ezequiel Garay. Arrivé en fin de contrat, l'international aux 32 sélections avec l'Albiceleste n'est pas retenu par Valence, qu'il quitte après 4 saisons et 114 matches disputés. Titulaire en défense centrale en début de saison dernière, Ezequiel Garay s'est ensuite rompu les ligaments croisés du genou. Passé par le Real Madrid, Benfica et le Zenit, il cherche un nouveau point de chute.

Ils sont aussi libres et sur le marché :

Yuto Nagatomo, Lucas Biglia, Antonio Valencia, Daniel Sturridge, Nathaniel Clyne, Ryan Fraser, Aaron Lennon, Juan Iturbe, Giacomo Bonaventura et Daler Kuzyaev.