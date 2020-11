France - Finlande : la réaction à chaud de Marcus Thuram

Appelé et titularisé pour la première fois avec l'équipe de France ce soir, le fils de Lilian espérait surement un happy end... Le destin lui aura cependant réservé des débuts des plus glaçants. Battu au stade de France sur deux contres éclairs de la Finlande (2-0), l'attaquant de Mönchengladbach a pourtant été proche d'ouvrir la marque au quart d'heure de jeu et de pourquoi pas changer le scénario de cette partie.

Au sortir de cette première en demi-teinte, Thuram deuxième du nom a voulu retenir le positif : «c'était une bonne première période. Il y a eu les deux buts, on a essayé de pousser, mais cette équipe finlandaise a bien défendu. J'essaye d'apprendre beaucoup aux cotés des autres joueurs, comment ils évoluent en équipe de France, et de gagner le plus d'expérience le plus rapidement possible. J'espère que ça continuera», a-t-il soufflé au micro du diffuseur M6. Petit motif d'espoir, sa bonne entente avec Lucas Digne à gauche et sa percussion plaideront sûrement en sa faveur au moment de faire des choix.