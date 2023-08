Inter : Robin Gosens vendu à l’Union Berlin

Un an et demi seulement après son arrivée à l’INter en provenance de l’Atalanta, Robin Gosens est vendu. Le milieu de terrain allemand rentre au pays puisqu’il a été transféré à l’Union Berlin en échange de 15 M€.

La suite après cette publicité

« Le 1. FC Union Berlin a engagé l’international allemand Robin Gosens. Le joueur de 29 ans quitte la Lombardie et l’Inter Milan après un an et demi et rejoint les Unioners », indique le communiqué.