Eliminatoires CAN 2021 : l'Algérie atomise le Botswana !

Reprendre sa marche en avant, tel était l'objectif de l'Algérie ce lundi soir. Déjà qualifiés pour la prochaine édition de la CAN, les Fennecs, leaders du groupe H avec 11 points, demeuraient invaincus. Toutefois, après trois succès initiaux, ils restaient sur deux matches nuls dont le dernier face à la Zambie jeudi dernier (3-3). Au sein du stade Mustapha Tchaker de Blida, ils comptaient donc prendre les 3 points ce soir face au Botswana, déjà éliminé (4 points) et qui évoluait en 4-3-3. En face, Djamel Belmadi misait sur un 4-3-3 avec le trio Mahrez-Benrahma-Slimani devant. Rapidement, les Algériens prenaient les commandes de la rencontre et installaient leur jeu.

Mais les Zèbres étaient les premiers à se montrer dangereux. Lancé en profondeur, Onkabetse Makgantai réalisait un enchaînement contrôle-frappe puissante. Mais Oukidja, en deux temps, s'en sortait (8e). Les Fennecs réagissaient avec Zerrouki, souvent disponible, et obtenaient des occasions intéressantes avec Benrahma, dont la frappe était repoussée, puis Feghouli, qui plaçait une tête dégagée par Kabelo Dambe (15e). Peu après, Bennacer tentait sa chance sur coup franc (20e). Et à la 22e, les Verts ouvraient le score. Suite à un coup franc de Mahrez, le gardien adverse repoussait et Zeffane, qui suivait bien côté droit, marquait d'un tir croisé (1-0, 22e). Son premier but avec l'équipe nationale algérienne.

L'Algérie déroule et renoue avec la victoire

Pratiquement privé de ballon, le Botswana tenait bon, grâce à son gardien qui repoussait notamment un tir lourd de Mahrez (38e). Feghouli (42e) puis Benrahma (44e) essayaient aussi de doubler la mise avant la pause, mais le score ne changeait pas (1-0). A la reprise, Belmadi, que l'on a entendu mettre la pression aux arbitres en première période, voulait que ses troupes reviennent fort. Avec Slimani (hors jeu, 47e) et Bennacer (frappe au-dessus du cadre, 49e), les Verts se procuraient des occasions et se montraient agressifs. Mais les Zèbres, dont le pressing était plus intense, les embêtaient un peu plus et laissaient peu d'espace. Malgré cela, l'Algérie doublait la mise. Après un bon travail côté droit, Mahrez déposait le ballon sur la tête de Feghouli, qui trouvait la mire (2-0, 58e).

Belmadi en profitait pour faire des changements avec les entrées de Boulaya, Belaïli et Bounedjah à l'heure de jeu. Du sang frais pour apporter du peps. Dès la 62e, Belaïli percutait et se faisait bousculer dans la surface. L'arbitre n'hésitait pas et désignait le point de penalty. Mahrez se chargeait de le transformer (3-0, 64e). Peu après, Bounedjah pensait obtenir un penalty après avoir été taclé par l'arbitre. Mais cette fois-ci, l'arbitre laissait jouer, ce qui provoquait la colère de Belmadi. Logique puisqu'il y avait bien faute. Après un duel perdu à la 68e, Bounedjah marquait enfin d'un tir du droit suite à une belle passe de Belaïli (4-0, 72e). Ce dernier donnait une nouvelle passe décisive à la 88e, cette fois-ci pour Boulaya qui signait son premier but en sélection (5-0, 88e). Le score ne changeait pas et l'Algérie renouait avec le succès après deux matches nuls.