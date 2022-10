adidas présente une collection spéciale pour le Japon, avec un maillot rose et vert

À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022, adidas a présenté un nouveau maillot spécial pour le Japon.

Une collection spéciale, voilà ce que vient de lancer adidas pour la Fédération japonaise de football, qu'elle sponsorise depuis 1999. Cette nouveauté est le fruit d'une collaboration avec l'artiste nippon Nigo, de son vrai nom Tomoaki Nagao, fondateur de la marque Human Made. Cela comporte bien évidemment un maillot de l'équipe nationale surnommée la Samourai Blue.

Du rose et du vert pour le respect des traditions nippones

À dominante rose, ce maillot comporte également une touche importante de vert. Il puise ainsi son inspiration dans la couleur Sakuramochi, un gâteau rose traditionnel japonais enveloppé d'une fleur de cerisier. À noter qu'on retrouve sur cette tunique basée sur le même modèle que celui qui sera arboré par le Japon à la Coupe du monde 2022 au Qatar contient également, au niveau du col intérieur, une signature manuscrite. À l'extérieur du col se trouve une fleur de cerisier, comme pour confirmer un peu plus la présence des symboles forts du pays du soleil levant.

La collection dévoilée par la marque au trois bandes est composée d'un survêtement, d'un t-shirt, d'un short, d'un bonet, d'un sac de sport, mais aussi de deux casquettes. Cette collaboration s'inscrit dans un contexte de plus en plus marqué par la fusion entre le monde du sport et de la mode ces dernières années, pour le plus grand bonheur des fans de football.

