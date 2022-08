Argentine, Mexique, Japon, Allemagne... adidas lance ses nouveaux maillots pour la Coupe du monde 2022

Hasard ou coïncidence, PUMA et adidas ont calé leur calendrier de sorties de maillots sur la même date, à savoir ce lundi 29 août. S'il s'agissait d'un reveal pour les maillots extérieurs concernant la marque au félin, celle aux trois bandes a dévoilé l'ensemble des tenues que porteront ses sélections nationales engagées pour la Coupe du monde 2022.

La suite après cette publicité

Folder unlocked! 🔓 Ready for Qatar. 🏆

Introducing the official @FIFAWorldCup national team kits



Hit the -link in bio- to get yours now.#adidasfootball #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NjlmcReNTT