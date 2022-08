Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Suisse... PUMA dévoile les nouveaux maillots extérieurs de ses sélections

À moins de trois mois du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, PUMA a révélé au grand jour les nouveaux maillots de ses sélections nationales, comme le Maroc, le Sénégal, la Suisse ou encore l'Uruguay.

Ce lundi 29 août était une date importante pour PUMA, puisque ce jour était synonyme de lancement des nouveaux kits extérieurs de ses sélections nationales. Avec, notamment, les nouvelles tuniques des nations qui disputeront la Coupe du monde au Qatar, prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain. L'équipementier allemand est resté fidèle à sa ligne de conduite ces derniers mois, à savoir concevoir des tuniques extérieures épurées avec des logos et des écussons centrés.

Maroc

Pour le Maroc, dont ce nouveau kit est majoritairement blanc, l'emblème de la sélection nationale est situé au centre tout en y étant associé à des motifs ton sur ton. Ces graphiques puisent en fait leur inspiration dans les mosaïques traditionnelles marocaines.

« Les détails font toute la différence dans ce maillot extérieur 2022 du Maroc », précise sobrement le communiqué publié par PUMA pour l'occasion. Les partenaires d'Achraf Hakimi espèrent maintenant rendre le peuple marocain fier dans moins de trois mois, au Qatar, alors qu'ils sont situés dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada.

Sénégal

Le maillot du Sénégal, placé dans le groupe A avec le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur, se veut lui peut-être légèrement moins sobre. D'un vert dominant, cet away kit mêle du jaune et du rouge pour rappeler les couleurs du drapeau national. Mais sa grosse particularité réside dans le graphique qu'il arbore sur la partie avant, ou encore dans la large bande verticale foncée sur la face avant.

Il s'agit en fait de la gueule d'un lion, « histoire de célébrer la bravoure et l'intensité dont font preuve les Lions de la Téranga, champions d'Afrique en titre », indique PUMA.

Ghana

Pas de blanc, mais du rouge pour le Ghana, qui affrontera le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud dans le groupe H du Mondial qatari.

Le maillot domicile des Black Stars arbore sans trop de surprise lui aussi les couleurs du drapeau national en son cœur, le drapeau étant même directement incorporé « à travers le langage visuel des motifs traditionnels du pays. »

Suisse

De l'Afrique à l'Europe, place à la Suisse, présente dans le groupe G avec le Brésil, la Serbie et le Cameroun.

Lui aussi dominé d'un blanc cassé, ce nouveau kit de la Nati « est illuminé par des graphiques et des accents rouges qui rendent hommage au drapeau national, à l'emblème de la fédération et à tout ce que ces couleurs représentent. »

Serbie

En parlant du groupe G, le nouveau maillot extérieur des Serbes est, lui aussi, blanc. Mais il tire sa spécificité des touches dorées qu'il comporte, tout comme un « graphisme sur mesure sur le panneau frontal, histoire de célébrer l'héritage de la Serbie en matière de football », éclaire PUMA.

La marque allemande a décidé d'incorporer une référence aux blasons du monument du Prince Mihailo à Belgrade, le blason étant lui intégré dans l'écusson « pour unir l'équipe et les fans. »

Uruguay

Seule représentante de l'Amérique du Sud au Qatar habillée par PUMA, l'Uruguay possède un nouveau maillot extérieur inspiré par l'emblème de la Fédération et du drapeau national.

On retrouve ainsi logiquement les couleurs habituelles de la Celeste, « pour donner une nouvelle dimension à l'identité de l'équipe nationale. »

Place aux écuries non qualifiées pour la Coupe du monde 2022, comme l'Italie.

Côte d'Ivoire

Associant de l'orange sur un fond blanc majoritaire, le nouveau maillot extérieur des Éléphants rend hommage à la nation ivoirienne. Les graphiques composant cette tunique entremêlent le drapeau national, l'emblème de la Fédération ainsi que le surnom de la Côte d'Ivoire. « De quoi rendre hommage à l'animal national de la Côte d'Ivoire », comme l'explique la marque au félin.

Égypte

Un maillot pour la culture. Pour l'Égypte, PUMA a aussi fait le choix du blanc pour la couleur dominante. Du noir y est associé, au niveau du col et du bout des manches en liserés, alors que le flocage des joueurs sera, lui aussi, de cette couleur. « Le graphique central représente les trois pyramides de Gizeh dans le style des ornements égyptiens antiques et comporte un emblème de la fédération aligné au centre pour compléter le look. »

Autriche

Dans la continuité des autres tenues extérieures créées par PUMA, celle de l'Autriche s'inspire du drapeau national avec un fond blanc et des touches de noir et de rouge. « Le panneau avant célèbre tout ce qui fait la grandeur de l'Autriche », explique PUMA.

République Tchèque et l'Islande

Les Tchèques ne seront pas dépaysés. Comme d'habitude, le maillot extérieur de la République Tchèque se pare de rouge et de bleu sur un fond blanc, puisant son inspiration là aussi dans les couleurs nationales. Un design aussi fait « pour rendre hommage au riche héritage du pays », comme l'indique PUMA.

La tenue extérieure de l'Islande a le mérite de se démarquer grâce à sa large rayure verticale foncée traversant sa face avant. « Le graphique au centre rend hommage aux quatre protecteurs de l'Islande : le dragon, le taureau, le griffon et le géant », précise la marque au félin, qui voulait que football et folklore ne fassent plus qu'un.

Paraguay

Le nouveau maillot extérieur du Paraguay se distingue peut-être encore plus par sa couleur foncée, sur laquelle le blanc et le rouge ne font qu'un. « Le nouveau maillot extérieur 2022 du Paraguay réinterprète l'emblème de l'équipe à travers une esthétique de motifs traditionnels du pays. »

