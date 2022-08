PUMA présente son dernier maillot pour l'Italie

PUMA vient de présenter le nouveau maillot extérieur de la sélection italienne. Il s'agit du dernier kit conçu par l'équipementier allemand, avant que les Azzurri ne viennent gonfler les rangs d'adidas.

Non, l'Italie n'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du monde 2022 et les hommes de Roberto Mancini devront bel et bien suivre le Mondial au Qatar devant leur télévision. Mais cela ne veut pas dire que la Nazionale n'a pas le droit de faire peau neuve au niveau de ses tenues.

La classe à l'italienne

C'est pourquoi PUMA, qui, après plus de 20 ans de collaboration, signe là son dernier maillot pour la Squadra Azzurra avant que cette dernière ne passe chez adidas, vient de révéler au grand jour le nouveau maillot extérieur de l'Italie. Cette nouvelle création de la marque au félin se veut à la fois épurée, simple, mais élégante, avec la classe à l'italienne si chère au peuple transalpin.

D'un blanc dominant, ce kit s'inscrit dans la lignée des nouveaux maillots extérieurs conçus par PUMA, qui a fait le choix de miser sur la sobriété pour ses sélections nationales. La présence de graphiques originaux et modernes, mais aussi de détails inspirés des couleurs du drapeau italien, à savoir le vert, le blanc et le rouge.

Un doré synonyme de prestige pour les quadruples champions du monde

« Les accents dorés personnalisés rendent aussi hommage à l'héritage doré de l'Italie, en matière de football », précise le communiqué publié par l'équipementier allemand pour l'occasion. Les couleurs du drapeau national se retrouvent en liserés sur les manchettes, alors que le col est entouré d'une partie bleue.

Le flocage, centré à l'avant, juste en dessous du logo de PUMA et de l'écusson de la Fédération italienne de football (FIGC), sera, lui aussi, bleu italien. Il ne reste plus que deux rencontres (le 23 septembre prochain, contre l'Angleterre puis trois jours plus tard en Hongrie) à Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma et leurs partenaires avant de dire au revoir au félin et d'enfiler les maillots de la marque aux trois bandes.

