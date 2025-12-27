Bournemouth : Andoni Iraola craint le départ d’Antoine Semenyo

Comme révélé ces derniers jours, Manchester City est sur le point d’enrôler Antoine Semenyo. Le buteur de Bournemouth a réalisé un excellent début de saison avec les Cherries, avec 8 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres. Le Ghanéen âgé de 25 ans est au sommet de son art et les Skyblues ont devancé toute la concurrence pour faire tomber sa clause libératoire à 75 millions d’euros, et ce, avant le 1er janvier.

Et en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, a laisser planer le doute sur l’avenir de son buteur. «La situation est assez claire. Antoine est un joueur extrêmement important pour nous. Même dans des matchs comme aujourd’hui, où il n’a probablement pas très bien joué, il reste toujours une menace (…) Évidemment, je ne veux pas le perdre, c’est très clair. Mais il y a certaines situations qui ne dépendent pas de moi. Plus Antoine jouera de matchs avec nous… s’il peut rester des années, ce serait encore mieux. Si ce ne sont pas des années, alors des mois. Plus il passera de temps avec nous, mieux ce sera pour nous», a-t-il lâché à l’issue de la défaite contre Brentford.