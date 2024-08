Le Real Madrid va se séparer de 4 pépites

Le Real Madrid a clairement un des meilleurs centres de formation d’Europe. Un fait qu’on a tendance à oublier, dans la mesure où beaucoup de joueurs formés à La Fabrica ont poursuivi leur carrière loin du Bernabéu. Mais ils sont nombreux à être performants aux quatre coins de l’Europe, et chaque année, les Merengues sortent des joueurs intéressants. C’est aussi une source de revenus intéressante pour le club de la capitale, qui vient par exemple de vendre son défenseur central Rafa Marín à Naples pour 12,5 millions d’euros.

Et cet été, avec un effectif conséquent à disposition de Carlo Ancelotti, d’autres jeunes joueurs vont devoir aller tenter leur chance loin du soleil de la capitale espagnole. C’est le cas de Mario Martín (20 ans) et Nico Paz (19 ans), qu’on a pu voir pendant les rencontres de présaison de la Casa Blanca, et qui s’entraînaient régulièrement sous les ordres du coach italien la saison dernière. Mais aussi d’Alvaro Rodriguez (20 ans) ou du latéral Rafael Obrador (20 ans).

Nico Paz a la cote

Les Madrilènes sont à l’écoute de toute proposition pour ces 4 joueurs. Le Real Madrid veut répéter une opération très courante ces dernières années, à savoir la vente de seulement 50% des droits des joueurs ou la présence de clauses de rachat dans le deal, ce qui permettrait aux Merengues de les rapatrier facilement en cas d’explosion et de bonnes prestations à l’avenir.

Sans surprise, c’est Nico Paz qui a la plus grosse cote. Des clubs comme Stuttgart et Girona ont ainsi manifester leur intérêt pour l’attaquant hispano-argentin, qui souhaite jouer au haut niveau cette saison. Mario Martin lui est convoité par Valladolid et l’Espanyol, club qui a aussi tenté le coup pour Alvaro Rodriguez. Quant à Obrador, Las Palmas espère pouvoir l’enrôler d’ici la fin du mois d’août. Avis aux intéressés…