CdM 2022 : André Onana abandonne le Cameroun et le Mondial

La suite après cette publicité

Ce lundi matin, le Cameroun affronte la Serbie lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde. Avant la rencontre, l'AFP a révélé qu'André Onana a été écarté de la sélection pour des raisons disciplinaires mais inconnues pour le moment.

La Cadena COPE en sait un peu plus sur le sujet. Le média ibérique révèle qu'il y a eu des tensions entre le gardien et le sélectionneur camerounais en ce qui concerne le modèle de jeu. Samuel Eto'o, président de la Fécafoot, a tenté de calmer tout le monde et de retenir le portier. Mais André Onana a décidé de quitter la sélection nationale. Affaire à suivre...