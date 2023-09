Liga : la Real Sociedad fait plier Getafe au terme d’un match spectaculaire

La première rencontre du jour comptant pour la 6ème journée de Liga offrait une belle confrontation entre la Real Sociedad et Getafe au stade d’Anoeta. Après avoir fait douter le Real Madrid lors de la précédente journée du championnat espagnol puis l’Inter Milan en Ligue des Champions sans réussir à s’imposer malgré des gros temps forts, les joueurs d’Imanol Alguacil pouvaient revenir sur les équipes de tête en cas de victoire. Un message bien compris par Takefusa Kubo qui ouvrait le score peu après le coup d’envoi (2e, 1-0). Mais juste avant la pause, les visiteurs inversaient totalement la tendance avec deux buts signés Carles Aleña (39e, 1-1) et Borja Mayoral sur pénalty (45e+5, 1-2).

Au retour des vestiaires, la rencontre restait incandescente et c’était au tour des locaux de faire passer ce match dans une autre dimension en inscrivant deux buts en moins de cinq minutes pour se relancer complètement par l’intermédiaire de Mikel Oyarzabal, sur penalty alors que l’attaquant espagnol était entré en jeu seulement quelques minutes auparavant (61e, 2-2), et Brais Mendez (66e, 3-2). En toute fin de partie, Mikel Oyarzabal donnait un peu plus de largeur au score grâce à son doublé (88e, 4-2). Un but qui permettait à la Real Sociedad de conserver les trois points malgré la réduction du score de Juanmi Latasa dans le temps additionnel (90e+2, 4-3). Grâce à cette victoire, les locaux remontent provisoirement à la 6ème place de Liga.