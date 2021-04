L'évolution du protège-tibia

Équipement indispensable pour la sécurité des joueurs sur le terrain, le protège-tibia a constamment évolué pour répondre à de nouveaux besoins. Souvent décrié et même délaissé pour son manque de confort, ils est devenu de plus en plus léger et agréable à porter au fil du temps. On retrace l’Histoire et l’évolution d’un accessoire devenu essentiel.

D’abord connu pour être porté par les gladiateurs romains durant l’Antiquité et alors que les premiers jeux de balle au pied remontent justement à l’Antiquité, il faut attendre 1874 pour trouver la première trace du protège-tibia dans le football. Seulement onze ans après la création de la Fédération anglaise de football et alors que ce sport n’est pas encore professionnalisé, Sam Weller Widdowson obtient le premier brevet pour un protège-tibia de football qui est homologué par la Fédération anglaise. Cet accessoire est alors porté par certains joueurs sur les différents continents mais ce n’est qu’en 1990 que la FIFA rend le port des protège-tibias obligatoire. La décision de la FIFA est rapidement suivie par les autres fédérations et depuis, tous les joueurs portent des protège-tibias durant les matchs.

Les premiers protège-tibias

Sam Weller Widdowson n'est pas un footballeur ordinaire, avant de taper dans le ballon avec les pieds, le joueur de Nottingham Forest pratique le cricket à haut niveau, sport où les joueurs sont protégés par de grands protège-tibias. C’est le cricket qui l’a inspiré et poussé à amener les protège-tibias dans le football pour se protéger des coups qui sont très douloureux au niveau du tibia-péroné.

Il faut savoir que les protège-tibias de cricket que l’on appelle aussi « pads » ou « jambière » sont extrêmement larges et longs, donc Sam Weller Widdowson décide de les raccourcir mais ils restent évidemment très gros et inconfortables. Malgré l’homologation des protège-tibias par la Fédération anglaise, peu de joueurs suivent le mouvement et selon certaines légendes, les joueurs portant cet accessoire de protection en cuir sont même moqués à cette époque !

Un accessoire longtemps ignoré

Durant des décennies et des décennies, les joueurs de football ignorent le protège-tibia. Le Roi Pelé, Michel Platini et consorts ne portent pas cet accessoire. Le football est alors un sport d’artiste, un sport libre où les joueurs ne veulent pas être contraint de porter un équipement de protection lourd et inconfortable nuisant à leur mobilité sur le terrain. Seulement, face à un jeu qui devient de plus en plus physique et rugueux dans les années 80’, la FIFA décide, en 1990, de rendre le port du protège-tibia obligatoire. Malgré la volonté de certains joueurs de jouer sans, la raison voulait que les joueurs les portent. Il n’y a qu’à voir le nombre de tacles très dangereux dont Diego Maradona est victime tous les week-ends à Barcelone ou à Naples pour se rendre compte que la santé des joueurs doit impérativement passer avant leur confort sur le terrain. 1990, c’est l’année de la Coupe du monde en Italie, un mondial jugé comme celui ayant offert le pire spectacle avec un jeu extrêmement haché. Coïncidence ou non, les protège-tibias n’ont en tout cas pas fait la plus belle des entrées en matière alors que déjà leur image est déjà au plus bas.

Cette mauvaise image est facilement compréhensible et l’est encore plus avec du recul puisqu’à l’époque, les joueurs portent de gros blocs rigides qui sont lourds, inconfortables, irritants et qui ne tiennent pas bien en place. D’ailleurs, les joueurs les portent avec des chaussettes baissées comme peuvent le faire Paulo Dybala ou Jack Grealish aujourd’hui.

Le protège-tibia moderne

Au fil des années, les protège-tibias évoluent et les équipementiers utilisent de nouvelles matières plus confortables et légères mais également plus solides. Les marques innovent et des chevillières sont également ajoutées aux protège-tibias pour ne faire qu’un et protéger l’ensemble de la jambe. Cet équipement dont le maintien est souvent décrié commence à gagner en stabilité sous la chaussette bien qu'il soit encore gênant et que les joueurs doivent régulièrement le remettre en place pendant le jeu.

Si les protège-tibias avec chevillières ont leur période de gloire, ils sont en retrait depuis quelques années avec l’arrivée de protège-tibias toujours plus petits, légers, aérés et souvent strapless (sans strap) qui peuvent être portés avec des manchons. Ils sont conçus par les grandes marques comme Nike et adidas mais également par des marques qui se sont spécialisées dans le marché du protège-tibia, voyant ce qu’il y a à tirer d’un équipement dont le potentiel n'est pas suffisamment exploité. Ces protège-tibias sont bien plus confortables et surtout plus stables sous les chaussettes grâce à l'ajout des manchons de maintien utilisés en NBA et démocratisés par Allen Iverson lors de son arrivée dans la ligue américaine.

Ainsi, des marques proposent désormais des équipements sur mesure, personnalisables et dotés de matériaux de grande qualité comme le carbone. Aujourd’hui, la marque française Tibevolution propose par exemple des protège-tibias sur-mesure réalisés grâce à un scan 3D des jambes puis une fraiseuse qui reproduit la jambe à l'identique en utilisant les mêmes procédés que lors de la fabrication d’une prothèse dans le milieu médical. Anthony Martial porte par exemple ces protège-tibias personnalisés.

Autre marque française, Tibtop propose de son côté des protège-tibias connectés recueillant les données et permettant donc l’analyse de performances sur le terrain. Comme tous les équipementiers spécialisés dans le protège-tibia, Tibtop propose une personnalisation totale avec des photos, différents graphiques et un texte choisi.

Bien que la mode soit passée aux protège-tibias esthétiques pesant moins de 100 grammes, des protège-tibias moins attirant visuellement mais très efficaces sont toujours fabriqués. C’est par exemple le cas des protège-tibias de la marque G-Form. Devenu une référence du marché ces dernières années, l'équipementier américain propose des protège-tibias directement intégrés dans des manchons offrant une stabilité sans égal. Ces équipements sont dotés de technologies uniques assurant une protection maximale aux joueurs avec un équipement qui durcit à l'impact pour protéger le tibia mais qui redevient flexible après le choc pour assurer une grande liberté de mouvement. Dans le genre « vieille école », des protège-tibias avec chevillières sont également toujours vendus par les plus grandes marques.

Depuis 1874 et même 1990, quand le port des protège-tibias est rendu obligatoire, cet équipement de football évolue sans cesse. Les protège-tibias sont passés de gros blocs rigides dont les joueurs se passent au dépend de leur santé tant ils sont gênants, à des équipements très légers et confortables qui assurent aussi bien la sécurité des joueurs. Dans un précédent article, nous vous avions d’ailleurs présenté les meilleurs protège-tibias actuels !