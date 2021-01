Quels sont les meilleurs protège-tibias du marché ?

Fini les gros blocs rigides sous les chaussettes, les protège-tibias ont heureusement évolué et la plupart d'entre eux sont devenus très légers et confortables. La plupart strapless (sans strap), ces protège-tibias nouvelle génération s'enfilent avec des manchons mais les nostalgiques peuvent se rassurer : il existe toujours des protège-tibias classiques avec la fameuse chevillière. Voici notre sélection des meilleurs protége-tibias

Under Armour Flex

L'équipementier de Trent Alexander-Arnold et de Memphis Depay, Under Armour propose des protège-tibias qui sont extrêmement flexibles, comme leur nom l'indique. Si la paire d'Under Armour Flex n'est pas des plus originales en termes de design et de coloris, elle n'en demeure pas moins de qualité.

Les petits trous servent à garder les protège-tibias les plus aérés possibles - tout footballeur sait à quel point c'est désagréable de jouer avec des protège-tibias non aérés -, mais pas de crainte quant à ces trous, les UA Flex protègent bel et bien avec 3mm de mousse à l'intérieur pour assurer encore plus de protection. Strapless, l'Under Armour Flex assure le confort du protège-tibia moderne. Il n'y a cependant pas de manchons fourni avec. Dommage... C'est ce qui explique sans doute le prix modique de ce modèle d'entrée de gamme vendu à 15€.

Nike Premier League Charge

Pas de nouveautés sur la paire de Premier League Charge, ce sont des protège-tibias classiques assortis de chevillières pour assurer une protection maximale. Classique de la conception jusqu'au design, cette paire se retrouve dans un coloris très sobre. Le véritable point fort du Nike Premier League Charge, c'est la protection qu'il assure avec, d'une part la chevillière intégrée à la partie principale et surtout la mousse épaisse qui se trouve à l'intérieur.

Avec le strap, il n'y a pas à se soucier du maintien du protège-tibia. Le confort n'est clairement pas le point fort de cette paire mais pour les plus craintifs, ces protège-tibias peuvent faire office d'armure. Loin des prix des protège-tibias modernes vendus par l'équipementier Américain, cette paire de protège-tibias est disponible à 15€.

adidas X-20 Pro

Accompagnée de manchons, la coque de protection de la de X-20 Pro d'adidas épouse les formes de la jambe pour un ajustement naturel, sans qu'il y ait à se soucier des sangles inconfortables des protège-tibias classiques. De plus, en période hivernale, les manchons apportent une couche supplémentaire qui n'est pas de refus pour lutter contre le froid. La coque est constitué à 100% de K-Resin®, qui est une matière connue pour son mélange unique de clarté, de brillance, de rigidité et surtout de résistance à l'impact.

Sa brillance permet d'offrir des coloris vert-bleu et blanc-or assez flashy. À l'intérieur, le matelassage en EVA sert à absorber les impacts, tout en étant amovible pour les friands de légèreté. Légère, résistante à l'impact et confortable, la paire d'adidas X-20 Pro a toutes les qualités attendues des protège-tibias modernes. Pour se procurer le modèle le plus qualitatif de l'équipementier allemand, il faut tout de même débourse 59,95€.

Puma ftblNXT ST

Dans des coloris jaune et orange qui sautent aux yeux, Puma propose des protège-tibias dans la même lignée que les adidas X-20 Pro. Fournie avec des bas de compression à pochette garantissant un maintien sûr et confortable sans strap, la paire de Puma ftblNXT ST offre des protecteurs ergonomiques, respirants, durables et confortables.

Le matelassage est fait à 100% en polyuréthane pour offrir une protection supplémentaire à la coque. La marque allemande garantit des protège-tibias à la fois résistants et légers, allant même jusqu'à annoncer que leur design extrêmement flexible montre la voie pour l'avenir du foot. Les protège-tibias de l'équipementier d'Antoine Griezmann et de Neymar sont vendus à 65€. Il s'agit du modèle le plus cher chez Puma.

G-Form Pro-S Premier Soccer

Référence du marché depuis quelques années, la paire de G-From Pro-S Elite reste un incontournable. L'équipementier américain propose des protège-tibias directement intégrés aux manchons de compression dans un design sans couture apparente. L'autre particularité de ces protège-tibias, c'est l'utilisation du Smartflex™, la technologie révolutionnaire de G-Form qui demeure particulièrement souple pour donner une grande liberté de mouvement et de confort pendant le jeu avant de durcir à l'impact pour protéger le tibia.

Cela est rendu possible grâce aux molécules qui se trouvent dans la mousse et qui sont séparées au départ pour offrir de la flexibilité avant de se lier à l'impact pour provoquer le raidissement du protège-tibia qui absorbe et disperse l'énergie du choc. Après l'impact, les molécules retournent à leur état d'origine et le protège-tibia redevient flexible. G-Form propose donc un compromis astucieux entre le confort et la protection. La paire de protège-tibias révolutionnaire de la marque américaine est généralement vendue autour de 35€.

Blindaxe Flexible

Les protège-tibias totalement personnalisables de la marque espagnole Blindaxe Sport sont fabriqués mains à 100%. Bruno Fernandes, qui les utilise, a d'ailleurs fait personnaliser les siens par le designer Portugais Luis Barata. La coque est en fibre de carbone et offre une légèreté maximale : 65 grammes.

Blindaxe dit assurer un ajustement parfait et confortable. À l'intérieur, la mousse utilisée est en néoprène, qui est un caoutchouc synthétique léger, élastique et résistant, ce qui offre un confort et une adhérence optimale. Ces protège-tibias offrent une protection renforcée du tibia et du péroné tandis que la fibre de carbone absorbe mieux l'impact que l'acier. Avec une combinaison de légèreté et de protection rare sur le marché, les protège-tibias Blindaxe Flexible font partie des plus chers. Ils coûtent 120€.

Nike Mercurial FlyLite Superlock

Nike ne fait pas évidemment pas que dans les protège-tibias classiques. L'équipementier à la virgule produit aussi des paires sans strap, avec des manchons. La paire de Flylite Superlock ne déroge pas à la plus grande règle des Mercurial : la sublimation de la vitesse. La paire associe des rainures géométriques à un système de laçage pour remplacer la mousse traditionnelle et mieux amortir les chocs tout en favorisant la respirabilité avec une coque légère.

La coque est également souple et épouse la forme de la jambe pour un confort optimal. Ce modèle est composé de polyamide à 43% qui apporte de la résistance, du TPU à 29% pour la souplesse et de polyuréthane à 28%. Bien plus sophistiqués que le modèle classique Nike Premier League Charge, les protège-tibias Mercurial Flyite Superlock ont un prix d'origine à 54,90€.

MC Protech

Les protège-tibias de la marque française MC Protec, dont Nicolas Benezet est actionnaire, sont de haute qualité. Le modèle haut de gamme en carbone utilisé par de nombreux joueurs de Ligue 1 Uber Eats est vendu à 149€. Pour cause, ils peuvent être créés de A à Z. Tout d'abord, la matière désirée peut être choisie : la gamme carbone ou la gamme Polypro. Le carbone est une matière composée de fibres de carbone qui sont elles-même composées de milliers de fibres enroulées d'environ 5 à 10 millimètres chacune.

Ainsi un fil majoritairement composé d'atomes de carbone se forme et offre une excellente résistance en traction et en compression, une forte rigidité ainsi qu'une grande légèreté. L'autre matière utilisée sur ces protège-tibias, c'est l'EVA qui est une matière « caoutchouteuse » à l'intérieur du protège-tibia. Lors de la commande, il est également possible de fournir son nom, son numéro, ses photos et un texte qu'un graphiste utilisera pour totalement personnaliser la paire de protège-tibias. La gamme polypro, qui est d'une qualité inférieure, est faite avec du polypropylène qui est une matière recyclable et résistante qui offre plus de flexibilité que le carbone, les protège-tibias polypro sont vendus à 74,90€.

TibTop Connect

Concepteur du premier protège-tibia intelligent connecté à une application permettant d'analyser ses performances sur le terrain, TibTob est un véritable concentré de technologies réalisé en France de la fabrication jusqu'à l'assemblage, en passant par le contrôle, avant d'être livré avec un chargeur, un pochon et des maintiens de protège-tibias classique. La puce électronique étant directement intégrée dans le protège-tibia, il n'y a pas besoin d'accessoire supplémentaire pour analyser ses performances.

Une antenne GPS omnidirectionnelle associée à une centrale inertielle enregistre précisément les résultats suivant : les kilomètres parcourus, la vitesse, les sprints à haute intensité, le positionnement sur le terrain avec une Heatmap, le nombre de touche de balles et la force de frappe. En plus des prouesses technologiques, TibTop propose la personnalisation des protège-tibias avec des photos et un texte dont leurs graphistes se serviront pour créer un modèle unique.Ce protège-tibia personnalisable haut de gamme de 80 grammes est vendu à 199€ par la marque française.

Tibevolution Carbone

La marque française basée à Nantes propose des protège-tibias sur-mesure réalisés grâce à un scan 3D des jambes puis une fraiseuse qui reproduit la jambe à l'identique. Les techniques et les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux utilisés lors d'une fabrication de prothèse dans le milieu médical, où Laurent Moriceau, fondateur de la marque, a débuté.

La mousse utilisée à l'intérieur, pour le confort et la protection, est traitée au niveau allergène et bactérien. À l'extérieur, du carbone est utilisé pour sa légèreté et sa résistance. Les protège-tibias Tibevolution sont totalement réalisés à la main, ils sont même personnalisables avec des photos. Le coût de ce modèle unique et inédit est d'environ 350€, il existe également d'autres modèles plus abordables en fibre de verre.

De plus en plus d'équipementiers investissent et se spécialisent dans les accessoires de protection comme le protège-tibia, ce qui rend la concurrence plus rude pour les marques qui avaient la main mise sur ce marché comme Nike ou adidas. Bien loin de l'époque des gros protège-tibias avec les chevillières, ces équipementiers se distinguent donc en utilisant de nouvelles technologies ou en proposant des services de personnalisation pour rendre cet accessoire indispensable le plus esthétique possible tout en continuant de protéger.