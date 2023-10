Le Real Betis blinde sa pépite Rodri Sánchez

Courtisé cet été par le FC Barcelone et le Napoli, la pépite offensive du Real Betis Balompié Rodri Sánchez est partie pour rester sous le maillot verdiblanco en Andalousie. En effet, les pensionnaires du Benito-Villamarin viennent d’annoncer la prolongation de leur joueur de 23 ans, et ce jusqu’en 2028, soit deux années supplémentaires par rapport à son ancien bail. Virevoltant sur les couloirs de Manuel Pellegrini, le gaucher pouvant évoluer sur les deux flancs de l’attaque. S’il n’a pas encore été décisif sur ce début de saison (0 but, 0 passe décisive), l’international de la Rojita (19 sélections, 3 buts) reste l’un des prospects à suivre dans cette saison de Liga.

«Le Real Betis Balompié et Rodrigo Sánchez 'Rodri’ ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du joueur. Ainsi, l’international des moins de 21 ans est lié au club de Verdiblanco jusqu’en juin 2028. Rodri (Talayuela, Espagne, 16/05/00) est arrivé au centre de formation du Real Betis à l’été 2017. Après sa progression et ses performances dans l’équipe de jeunes et au Betis Deportivo, il a reçu l’opportunité dans l’équipe première au cours de la saison 2020/21. Depuis son arrivée en équipe première du Real Betis Balompié, Rodri a joué un total de 96 matchs officiels, marqué 4 buts et distribué 12 passes décisives.»