Feyenoord lance son maillot domicile pour la saison 2021-2022 !

Les cadors de l'Eredivisie sont décidément à l'honneur ces dernières semaines puisqu'après l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven, c'est au tour du Feyenoord Rotterdam de dévoiler son nouveau maillot domicile conçu par adidas.

Si le club aux 15 titres de champion des Pays-Bas est équipé par la marque aux trois bandes depuis 2014, la relation entre les deux entités a d'abord débuté dans les années 1990 et malgré de nombreuses années d'absence, peu de choses ont finalement changé puisque les derniers maillots domicile dévoilés entrent dans la lignée de ceux de l'époque.

Une fois de plus, l'équipementier allemand respecte les couleurs traditionnelles et le fameux design historique du club à travers cette tunique divisée en deux parties rouges et blanches à l'avant et à l'arrière mais aussi au niveau des manches et du col. Contrairement aux saisons précédentes, même les bandes adidas changent de couleur en passant d'une épaule à l'autre. Enfin, comme depuis quelques années, le noir fait son apparition au niveau du sponsor maillot mais aussi sur le bout des manches et le col.