Serbie : Dušan Vlahović met en garde l’Angleterre

Demain après-midi, la Serbie affronte l’Angleterre pour son premier match de l’Euro. Les Serbes, éliminés dès la phase de poules de la dernière Coupe du monde, ne comptent pas faire de cadeaux aux Three Lions. Bien au contraire. L’attaquant de la sélection Dušan Vlahović a mis en garde les Anglais, battus par l’Islande lors de la dernière rencontre amicale de préparation.

«Personne n’est invincible. Nous avons regardé le match contre l’Islande et il y a des choses qui peuvent être copiées, parce qu’ils les ont battus à Wembley devant 80 000 personnes. Tout est possible. Ils sont les favoris, peut-être les plus grands du tournoi, mais nous croyons en nous-mêmes et nous avançons pas à pas pour nous présenter sous notre meilleur jour», a indiqué l’attaquant de la Juventus Turin. Réponse demain soir (21 heures).

