Strasbourg - Lens : les compositions officielles

Début de la 7e journée de Ligue 1 avec Strasbourg qui accueille Lens à La Meinau. Le club alsacien réalise un bon début de saison et pointe à la 6e place du classement. Les hommes de Patrick Vieira restent sur un succès 1-0 la semaine passée du côté de Metz, une victoire ce soir et le RSCA serait sur le podium provisoire. En face, Lens retrouve quelques couleurs après une entame de saison délicate. Les Artésiens ont décroché un premier succès lors de la dernière journée (2-1 face à Toulouse) et visent désormais la passe de deux. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Patrick Vieira opte pour un 4-3-3. Le champion du monde 1998 fait confiance aux mêmes hommes qui sont allés chercher les trois points la semaine dernière sur le terrain de Metz. Chez les Lensois, Franck Haise aligne son traditionnel 3-4-2-1 avec le retour de Wahi en tant que titulaire. L’autre changement notable est la présence de Diouf au milieu du terrain, il est associé à Mendy.

Les compositions

Strasbourg : Sels © - Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine - Diarra, Doukoure, Deminguet - Angelo, Emegha, Bakwa.

Lens : Samba © - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Mendy, Diouf, Machado - Sotoca, Wahi, Fulgini.