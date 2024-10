Naples : Khvicha Kvaratskhelia a déjà oublié le Paris Saint-Germain

La confirmation a été difficile pour Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Après une première saison extraordinaire au Napoli où il avait été sacré champion et avait éclaté à la face du monde du ballon rond, l’ancien du Rubin Kazan avait connu un exercice 2023-2024 plus compliqué. Si individuellement, il avait su maintenir un certain niveau (11 buts et 9 passes décisives en 45 matches), son équipe n’avait pas pu faire mieux qu’une piteuse 10e place en Serie A. Évoqué tout l’été du côté du Paris Saint-Germain, mais resté finalement au Napoli qui a tout fait pour le conserver, Khvicha Kvaratskhelia ne semble pas regretter cette issue.

Rapidement considéré comme la pierre angulaire dans le secteur offensif du Napoli par Antonio Conte, le Géorgien régale sur ce début de saison. Auteur de 5 buts et ayant délivré 2 passes décisives en 12 matches, il se montre incontournable comme face à l’AC Milan où il a marqué un but important (2-0) ce mardi qui permet au Napoli de caracoler en tête de la Serie A. Le natif de Tbilissi se sent comme un poisson dans l’eau actuellement et il le doit en partie au coach italien : « Je suis un footballeur qui veut toujours apprendre de nouvelles choses, apprendre des notions utiles pour poursuivre ma progression. Et avoir Conte sur le banc est certainement une garantie. Nous espérons obtenir de grandes satisfactions tout au long du championnat. »



Le Napoli veut le blinder

En grande forme sportivement et concentré sur le projet napolitain, Khvicha Kvaratskhelia est néanmoins face à de grosses discussions pour son avenir puisque le président Aurelio de Laurentiis veut absolument prolonger sa pépite géorgienne de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2027. Afin de s’assurer un transfert record l’été prochain ou celui d’après. Antonio Conte qui ne veut pas que ce dossier parasite la saison de son joueur star, avait d’ailleurs pris la parole ces derniers jours : « Il y a une négociation en cours entre le club et l’entourage du joueur, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Ce que je demande à Khvicha, c’est de continuer à faire ce qu’il fait, de se concentrer sur la saison. C’est un professionnel exemplaire et nous vivons une saison très importante. J’espère que tout se résoudra au mieux pour le club, le joueur et son agent, mais je sais aussi que dans le football tout peut arriver. »



Après moult rebondissements dans ce dossier, notamment en raison de l’intérêt prononcé du PSG l’été dernier, les relations se seraient réchauffées entre les différentes parties. Comme le rapporte Sky Italia, il y a eu une réunion avec l’agent du joueur Mamuka Jugeli et les choses avanceraient dans le bon sens. Du côté du joueur, on attend une nette revalorisation salariale. Le club aimerait proposer un salaire croissant sur la durée du contrat du Géorgien avec une base de 5 millions d’euros pour la première année. Une demande en adéquation avec ce que réclame l’ailier qui aimerait que ses émoluments atteignent entre 8 et 9 millions d’euros lors des dernières années de son contrat. Un point de désaccord réside encore sur sa clause libératoire. Le clan Khvicha Kvaratskhelia aimerait qu’elle soit fixée à 80 millions d’euros, ce que refuse le club qui ne veut pas en intégrer ou alors à un prix plus élevé. L’accord n’est pas encore trouvé, mais cela commence à sentir bon.