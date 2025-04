Romelu Lukaku pense à un retour à Anderlecht

A 31 ans et après bientôt 15 saisons chez les professionnels, Romelu Lukaku commence à envisager la suite, et même un peu la fin. L’attaquant de Naples, sous contrat jusqu’à 2027, pense à un retour en Belgique d’après La Dernière Heure, et pas n’importe où. Comme Vincent Kompany à la fin de sa carrière, le buteur espère revenir là où tout a commencé, à Anderlecht, après la Coupe du Monde 2026.

«J’ai quitté la Belgique à 18 ans, ma mère et mes enfants me manquent… Un retour à Anderlecht ? Bien sûr ça va arriver. Beaucoup plus tôt que ce que les gens pensent», affirmait déjà l’intéressé dans un podcast avant l’Euro 2024. Très précoce, Lukaku avait quitté les Mauves pour Chelsea. Il souhaiterait y revenir, mais à la seule condition qu’Anderlecht ait une équipe capable de se battre pour le titre de champion de Belgique.