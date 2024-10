PSG : révélations sur les coups bas faits par Nasser Al-Khelaïfi à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’est pas au mieux. Dernièrement, la presse espagnole ne l’a pas épargné après son terrible Clasico et du côté du Real Madrid, on s’étonne de voir la recrue phare se montrer aussi impuissante, sans réaction d’orgueil. Ce constat sur la méforme du Bondynois ne date cependant pas de quelques semaines. Depuis plusieurs mois, Mbappé est dans le dur. Et son divorce avec le PSG n’y est sans doute pas étranger. Pour rappel, les deux parties n’ont toujours pas fini de s’écharper. Mbappé n’est plus sous contrat, mais il réclame toujours 55 M€ à son ancien club en guise de salaires et de primes impayés. La LFP a ordonné aux Rouge et Bleu de payer leur dû, mais ces derniers refusent et cette histoire devrait se terminer devant les prud’hommes. De quoi miner le Français ? Pas forcément.

En revanche, L’Équipe a fait des révélations qui pourraient bien expliquer l’état psychologique du joueur. On le sait, le PSG et surtout Nasser Al-Khelaïfi ont très mal réagi en apprenant en 2023 que leur numéro 7 avait décidé de ne pas prolonger et de filer au Real Madrid après sa dernière année de contrat. Une situation qui a accouché de l’épisode de la mise à l’écart durant l’été 2023 et d’un temps de jeu réduit par Luis Enrique à partir de janvier 2024. Dans son édition du jour, le quotidien nous dévoile d’autres éléments sur les coups bas qu’a fait NAK afin de pourrir la fin de l’aventure parisienne de Mbappé.

Al-Khelaïfi a pourri la vie à Mbappé

Ainsi, le dirigeant qatarien a, dans un premier temps, assuré à son joueur qu’il ne signera pas au Real Madrid. Ce qui a bien fait rire le Bondynois qui était libre de choisir où jouer à l’issue de son contrat (et même dès le 1er janvier 2024). En guise de représailles, NAK a alors ordonné à Luis Enrique de ne plus le faire jouer du tout. Ce que l’Espagnol refusera. Ce dernier n’est pas fou et n’a pas voulu affaiblir son équipe. Il a simplement décidé de ne pas utiliser son joueur tout le temps. Ensuite, au printemps 2024, Al-Khelaïfi a invité Mbappé à venir discuter dans son domicile parisien. Refus catégorique du Français. Pas question de se retrouver une nouvelle fois seul à seul, sans témoins, avec son président. Le capitaine des Bleus estime d’ailleurs qu’il n’a plus rien à lui dire puisque son avenir madrilène est scellé.

NAK, lui, n’en a pas fini et voulait exiger à Mbappé de faire payer Florentino Pérez. Encore un coup de sang dans le vent. Un autre arrivera au moment de la vidéo des adieux de Mbappé au PSG dans laquelle il ne cite jamais NAK. Celui-ci attend alors des excuses. En vain. Cette situation est compliquée à vivre pour la star du PSG qui a, selon le journal, pris 3 kilos depuis qu’il a annoncé son futur départ. Un dernier épisode viendra marquer la fin difficile du joueur au PSG. Avant le dernier match de la saison au Parc face à Toulouse, NAK aurait ordonné à Luis Enrique de ne plus convoquer Ethan Mbappé dans son groupe. Le jour du match, Kylian aurait découvert son frère en larmes dans le vestiaire. Ce fut la goutte de trop pour KM7 qui est alors allé voir son président avant qu’un gros clash éclate entre les deux hommes. La suite, on la connaît.