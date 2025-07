Les ultras du HAC réagissent au rachat du club

Le Havre entre dans une nouvelle ère. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le club normand, maintenu de justesse dans l’élite du football français, a été racheté par la société Blue Crow Sports Group. Quelques heures après ce rachat, la Furia Ultra du club doyen s’est exprimée. «Suite à l’annonce de la vente du club de Monsieur et Madame Volpe par le fond d’investissement américain Blue Crow Sports Group, nous tenions à réagir. D’abord nous remercions Christine et Vincent Volpe pour ces 10 années passées à la tête du club. Aujourd’hui, le HAC entre dans une nouvelle ère : celle de la multipropriété. Nous ne pouvons qu’exprimer notre inquiétude face à cela. La multipropriété étant fondamentalement incompatible avec note vision du football», peut-on notamment lire au sein du communiqué publié.

«Certains clubs ont déjà vu leurs intérêts locaux sacrifiés pour ceux d’un club "prioritaire" dans le réseau du propriétaire. D’autres ont vu leur recrutement ou leur politique sportive dictée par une stratégie globale qui n’avait rien à voir avec l’histoire ou les ambitions du club concerné. Notre devoir sera de rester vigilant contre toute éventuelle dérive. Le HAC doit rester indépendant, fidèle à son identité et enraciné dans son territoire ! Malgré cela, nous restons ouverts au dialogue, bien conscients que le football évolue. Les premières impressions de la nouvelle direction, le maintien de Monsieur Roussier et de la direction sportive tend à nous rassurer. Si les nouveaux propriétaires respectent profondément nos valeurs, l’ancrage local, l’indépendance des décisions et le respect de notre identité, alors nous saurons nous adapter, sans jamais renoncer à l’exigence qui fait la force de notre groupe et de notre tribune», ajoute finalement le groupe d’ultras.