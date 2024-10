Real Madrid : Florentino Pérez est inquiet pour Kylian Mbappé

Auteur de 8 buts et de 2 passes décisives, Kylian Mbappé (25 ans) n’affiche pas un bilan extraordinaire depuis son arrivée au Real Madrid, mais sa feuille de route reste correcte. Sauf que cela ne suffit pas à convaincre les observateurs espagnols. Obligé d’être repositionné en numéro 9, Vinicius Junior étant intouchable sur son côté gauche, le Bondynois offre des prestations très critiquables. Rien de vraiment nouveau pour tous ceux qui ont suivi les pas de Mbappé à ce poste au PSG.

Le capitaine de l’équipe de France peine à s’imposer à ce poste dont il n’a clairement pas tous les codes. Pour preuve, Opta a dévoilé une statistique incroyable le concernant : Mbappé a été pris au piège du hors-jeu à 17 reprises depuis le début de la saison en Liga, soit plus que tout autre attaquant du top 5 européen. Et sur ces 17 hors-jeu, 8 concernent le dernier Clasico. El Confidencial nous apprend d’ailleurs que le match complètement raté de Mbappé face au FC Barcelone n’a pas été sans conséquences pour Florentino Pérez et la direction du Real Madrid.

Le Real se demande ce qu’il se passe chez Mbappé

Si le joueur a assuré en interne ne pas s’inquiéter, le média espagnol assure que Pérez est bien plus inquiet par le rendement de Mbappé que par la déception de Vinicius Junior après avoir raté le Ballon d’Or 2024. En clair, la gifle reçue au Bernabéu (0-4) avec un Mbappé inoffensif a porté un gros coup à Pérez. La direction madrilène se demande ce qu’il se passe avec Mbappé et pourquoi il n’est toujours pas en forme. Un vrai coup dur pour le patron du Real Madrid au moment où le rival blaugrana jubile.

En effet, à l’heure où le Barça célèbre l’éclosion de Lamine Yamal (vainqueur de l’Euro et du trophée Kopa 2024), voir Mbappé, l’autre tête d’affiche de LaLiga, en chute libre sans aucune réaction d’orgueil fait mal à Madrid. El Confidencial rappelle que le Français n’est pas simplement une star de plus pour Pérez. Mbappé est un joueur sur lequel le président merengue a longtemps travaillé pour le faire venir sans perturber son équipe, aussi bien sur le plan tactique et salarial. Sauf que, pour le moment, si le salaire de Mbappé ne fait pas débat, son arrivée a réellement chamboulé l’équilibre de l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti.