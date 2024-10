Kylian Mbappé se fait démolir à Madrid

Aucun but, aucune passe décisive, aucune occasion créée pour ses partenaires et huit hors-jeu. Nul doute que pour son premier Clasico, Kylian Mbappé espérait faire bien mieux. L’attaquant tricolore a déçu tout le monde sur la pelouse du Bernabéu samedi soir, lui qui avait des choses à prouver dans ce match ô combien important. Plutôt épargné par la critique du côté des médias madrilènes jusqu’ici, il semble avoir perdu son immunité et n’est pas épargné dans les analyses faites par les journaux de la capitale ce dimanche.

Jusqu’ici plutôt bienveillants avec Mbappé, les médias pro-merengues se lâchent complètement, à l’image du célèbre consultant et fan du Real Madrid Tomas Roncero, qui s’est déchaîné au micro de la Cadena SER : « on commence à regretter l’équipe de l’an dernier, qui avait moins de glamour mais était plus sérieuse et engagée. […] Va te faire voir, mec. Il a eu 2 ou 3 occasions et il n’a pas marqué. Il n’arrête pas de rater des buts. Regarde, Joselu était plus efficace que lui. Mbappé n’est pas venu à Madrid pour ça. Ou tu te bouges, ou tu vas commencer à comprendre qu’ici c’est le Real Madrid, pas Paris ». Son collègue Alfredo Relaño a aussi été assez sévère : « il a raté de grosses occasions. Il n’a marqué que quand il était hors-jeu. C’est une soirée qui peut lui faire mal ».

Fracassé de partout

Sur le plateau d’El Chiringuito, Juanma Rodriguez a aussi chargé le Français : « si tu ramènes le meilleur joueur du monde à la meilleure équipe du monde, ça devrait fonctionner… […] J’attends toujours Mbappé. Aujourd’hui c’était le jour pour Mbappé. Et tout ce que je peux dire de lui, c’est qu’il a été hors-jeu six fois. C’est pas Paris ici, le PSG est une équipe de village à côté du Real Madrid. Je ne le sens pas ». Dans le journal AS, Mbappé prend aussi cher, avec un article « Un Mbappé alarmant » en une du site. « Le premier Clasico de Mbappé a été un cataclysme : il a raté, il est tombé 8 fois dans le piège du hors-jeu de Flick. Diminué et sans venin. Il préoccupe », peut-on lire dans l’article, qui se termine par une phrase qui fait mal : « la question de l’adaptation de Mbappé à Madrid commence à être délicate ».

« Le Real Madrid n’attend personne, et n’attendra pas Mbappé », indique le média dans un article d’opinion, prévenant Mbappé qu’il va devoir rapidement hausser son niveau. « Mbappé, pointé du doigt », explique de son côté Marca. « L’ancien joueur du PSG n’est pas encore au niveau qu’on attend de lui », rajoute le journal dans son article. « La Liga de Mbappé va finalement être la Liga de Flick. L’impact de Flick sur la Liga surclasse celui de Mbappé », explique le journal dans un autre article. Le message est passé…