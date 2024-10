Le FC Barcelone va devoir sacrifier un joueur cet hiver…

Actuel leader de la Liga avec six points d’avance sur le Real Madrid et situé à la 10e place de la poule de Ligue des champions, le FC Barcelone réalise un début de saison probant, marqué par le retour d’un jeu séduisant et efficace. Un joli coup réalisé par le nouveau coach Hans-Dieter Flick qui a pourtant dû composer avec un effectif réduit. En effet, la situation économique des Blaugranas n’a permis à ces derniers d’acquérir que deux joueurs avec Dani Olmo et Pau Victor, en plus de l’arrivée récente de Wojciech Szczęsny libre de tout contrat et sorti de sa retraite.

Star de ce mercato low cost, Dani Olmo (26 ans) répond pleinement aux attentes avec trois buts en cinq matches, même s’il a dû essuyer une blessure pendant près d’un mois. Malgré cela, l’ancien du RB Leipzig s’est vite adapté et se montre déjà très précieux dans le système mis en place par le coach allemand. Cependant, le FC Barcelone va devoir trouver une solution rapidement pour espérer s’appuyer sur lui lors de la deuxième partie de saison. Cet été déjà, son inscription dans les listes de la Liga avait mis du temps pour des raisons économiques.

Le Barça devra trancher entre Olmo et Christensen

Soumis au fair-play financier mis en place par la Liga, le FC Barcelone n’arrivait pas à répondre aux attentes et a finalement bénéficié d’un peu de répit avec la blessure d’Andreas Christensen sur ce début de saison pour pouvoir inscrire Dani Olmo. Actuellement, le défenseur danois est en train de faire son retour, mais une solution n’a toujours pas été trouvée selon Sport. Pire, les prévisions économiques du FC Barcelone ne sont pas aussi bonnes que ce qui était prévu.

Alors que le nouveau contrat avec Nike devait permettre d’avoir plus de l’attitude financière, ce dernier n’est pas attendu avant janvier et cela pourrait bloquer l’inscription de Dani Olmo - et de Pau Victor - pour la deuxième partie de saison. Il y a aussi le cas Libero qui avait acquis 9,8% de Barça Vision et n’avait pas payé ses cotisations. Un autre coup dur économique pour le FC Barcelone qui arrivera donc cet hiver moins bien loti que prévu. Un seul joueur entre Dani Olmo et Andreas Christensen pourra être enregistré et la possibilité de voir les deux se réduit de jour en jour…