Le Real Madrid est prêt à se séparer d’Aurélien Tchouameni

Les mauvaises nouvelles se confirment pour Aurélien Tchouameni. À 24 ans, l’international tricolore traverse une mauvaise passe et sa troisième saison en Espagne ne se passe pas comme prévu. Critiqué par la presse espagnole depuis cet été, le Français est plus que jamais remis en question. Des doutes qui se sont renforcés selon l’article du jour de Relevo.

La suite après cette publicité

Au sein du club, le milieu de terrain français génère plus de doutes que de certitudes. Le média assure même que les dernières analyses tactiques de l’équipe ont fait énormément tiquer le staff. La Casa Blanca a déboursé 80 M€ pour le recruter en 2022 et s’attendait à ce que l’ancien Monégasque soit le nouveau leader de l’entrejeu merengue. Aujourd’hui, Tchouameni ne l’est clairement pas et personne n’a réellement su remplacer Casemiro. Et encore moins Toni Kroos.

Le Real ne s’y retrouve pas

Seul Carlo Ancelotti aurait confiance en lui. Les dirigeants madrilènes qui l’ont recruté il y a deux ans auraient changé d’avis ces derniers mois. Comme d’autres, Tchouameni a beaucoup déçu lors du Clasico et le Real Madrid est clairement en pleine réflexion. Concrètement, Tchouameni rend dans l’ensemble des copies qui sont acceptables, mais clairement pas à la hauteur des attentes d’un club qui a investi autant d’argent. Incapable de briller dans l’entrejeu, le capitaine intérimaire des Bleus serait désormais considéré comme « perdu » pour jouer les dépanneurs de service en défense. Le staff merengue le jugerait incapable de boucher les trous et de maintenir l’équilibre de l’équipe.

La suite après cette publicité

Dès lors, la donne a forcément changé concernant son avenir. Aujourd’hui, Relevo assure que le Real Madrid miserait davantage sur Eduardo Camavinga. Et ce n’est pas tout. Alors que le contrat de Tchouameni court jusqu’en 2028, la Casa Blanca est désormais prête à écouter toute offre pour lui, sans pour autant vouloir le brader. Cette saison 2024-2025 sera-t-elle la dernière d’Aurélien Tchouameni chez les Merengues ? Rien n’est exclu, d’autant que le média local rappelé que la priorité du Real l’été prochain est de rapatrier le Ballon d’Or 2024, Rodri. Ce qui explique pourquoi Florentino Pérez a bien fait passer le message que Madrid ne ciblait pas le champion d’Europe dans ses critiques envers le Ballon d’Or, mais qu’il visait surtout France Football.