Le Real Madrid a des doutes sur Aurélien Tchouameni

On avait laissé Aurélien Tchouameni (24 ans) au stade du roi Baudouin, expulsé à un quart d’heure de la fin du choc de Ligue des Nations entre la Belgique et la France (1-2). Promu capitaine des Bleus intérimaire durant la dernière trêve internationale, le milieu de terrain du Real Madrid était loin d’avoir fait forte impression. De retour sur les terrains samedi soir face au Celta de Vigo l’ancien Monégasque n’en a pas profité pour se refaire la cerise à l’occasion de sa centième sous le maillot blanc.

La suite après cette publicité

Si les Merengues l’ont emporté 2 buts à 1, AS affirme ce lundi que le niveau de « Tchouameni inquiète le Real Madrid ». Pour expliquer ses dires, le quotidien précise que le Français n’a gratté que 4 ballons face à Vigo, soit autant que Camavinga et deux de moins que Valverde en ayant joué 30 minutes de plus que ces deux-là. Ensuite, le journal a publié la « heat map » du joueur et ce dernier s’est surtout éparpillé au lieu de verrouiller l’axe du terrain. Enfin, son cafouillage de la 7e minute aurait pu coûter très cher aux siens sans l’intervention d’un grand Thibaut Courtois face à Swedberg.

À lire

JT Foot Mercato : le Real Madrid face à une nouvelle polémique

Pas aidé par la tactique d’Ancelotti

Acheté en 2022 pour 80 M€, Tchouameni soulève les mêmes interrogations depuis plusieurs semaines. À l’heure où le Real Madrid a complètement remanié l’entrejeu qui a fait sa gloire (Kroos, Modric, Casemiro), le Français est censé incarner le rôle d’un leader. Pour sa défense, AS souligne toutefois que Tchouameni n’a pas non plus été aidé samedi par le choix tactique de Carlo Ancelotti qui lui a confié un rôle hybride de défenseur central-milieu récupérateur selon les phases de défense ou d’attaque de son équipe. À l’issue du match, l’Italien a d’ailleurs reconnu qu’il avait sans doute mal expliqué ses plans. « Il jouait entre les deux défenseurs centraux quand nous avions le ballon. C’est là qu’on a eu un problème d’équilibre en première mi-temps parce que, si avec le ballon on était trois, sans lui il devait aller vers l’avant… et on a fait des erreurs. Je n’ai pas bien expliqué. »

La suite après cette publicité

Ce qui n’empêche pas AS d’affirmer que « des doutes existent » bel et bien au sein des Merengues sur le Français, même si ce dernier n’est pas encore en danger. Carlo Ancelotti lui maintient sa confiance, mais les reproches sur le niveau global de l’entrejeu madrilène commencent à se faire de plus en plus nombreux. Il n’y a qu’à lire le titre d’El Confidencial sur l’analyse du milieu madrilène pour s’en rendre compte. « L’ancien Modric met en évidence un Real Madrid avec trop de muscles et pas assez de cervelle »… En attendant, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Tchouameni puisque El Chiringuito annonce que le joueur a dû quitter l’entraînement du jour en raison d’une potentielle blessure musculaire à la veille du choc de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Quand ça veut pas…