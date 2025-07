PSG : l’humilité de Luis Enrique face à Xabi Alonso et le Real Madrid

Interrogé en conférence de presse sur le choix du Real Madrid de jeter son dévolu sur Xabi Alonso pour prendre la succession de Carlo Ancelotti, Luis Enrique n’a pas voulu se lancer dans une longue analyse. Comme à son habitude, c’est avec humilité et calme que l’entraîneur du PSG a répondu à la question des journalistes.

« C’est un plaisir de jouer contre le Real Madrid, ça l’est et ça le sera toujours, car c’est le club le plus titré du monde. Xabi a tout pour relever le défi. Je n’oserais pas donner de conseils à l’entraîneur du Real Madrid. Les situations sont différentes (entre le Real et le PSG, ndlr). Il vient d’arriver, moi je suis là depuis deux ans. La beauté du football, c’est qu’il ne dépend pas de projets qui débutent et d’autres sont à leur apogée… C’est impossible à prévoir. »

