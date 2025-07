Real Madrid : la Liga refuse la demande de report du premier match de la saison

Ce soir, le Real Madrid joue gros. Après une saison compliquée, les Merengues peuvent soulever la Coupe du Monde des Clubs cet été. Pour cela, il faudra éliminer le PSG en 1/2 finale ce mercredi avant de faire tomber Chelsea en finale. Ensuite, il sera temps de couper quelques jours avant de reprendre le chemin des entraînements et lancer la saison 2025-26. D’ailleurs, il y a quelques jours, les Madrilènes ont demandé à la Liga le report de leur premier match de la saison face à Osasuna.

Ce mercredi, l’instance dirigeante du football espagnol a rendu sa réponse. C’est non. La Liga ne voit aucune raison de reporter cette rencontre assure la Cadena SER. Le média ibérique a ajouté : «la décision sera prise par le juge unique de la compétition, et comme LaLiga l’a confirmé à Cadena SER , dans le cas hypothétique et improbable où le juge reporterait le match, la Ligue elle-même proposera une nouvelle date. "Aucun engagement n’a été pris ou accepté de modifier le calendrier en raison de la Coupe du Monde des Clubs", ont déclaré les sources de la compétition.» Le Real Madrid devrait donc être sur le pont dès le 19 août prochain au Santiago-Bernabéu.

