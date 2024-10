Équipe de France : ça coince sérieusement pour Aurélien Tchouameni

À 24 ans, Aurélien Tchouameni a eu l’honneur d’être nommé capitaine de l’équipe de France pour ce rassemblement du mois d’octobre. «Être capitaine ? C’est avec beaucoup de fierté que j’endosse cette responsabilité. On a eu une discussion avec le coach, il m’a fait part de cette décision, je suis heureux, et forcément, c’est une fierté», déclarait le joueur du Real Madrid, tout heureux. Un choix qui avait pourtant fait jaser, à l’heure où certains imaginaient davantage Mike Maignan prendre le brassard.

«J’ai choisi Aurélien parce que je considère qu’il a le profil pour assumer cette responsabilité, de par son expérience, de par ce qu’il est - ça ne doit pas modifier le joueur qu’il est – mais c’est une étape de plus pour lui», se justifiait alors Didier Deschamps avant le match contre Israël, laissant la porte ouverte à d’autres capitaines possibles pour le choc face à la Belgique… avant de laisser le brassard à son milieu de terrain. Et hier, le Merengue n’a pas été le capitaine exemplaire attendu pour ce type de rencontre plus intense qu’un duel face à Israël.

Un leader qui ne progresse plus

«Sous le feu des critiques depuis le début de saison, le milieu du Real Madrid a été mauvais ce soir. En première période, il n’a pas été brillant et a réalisé une rencontre compliquée. Vraiment peu influent dans la progression du ballon, il n’a pas été assez tranchant pour récupérer plus de ballons. Capitaine du soir en l’absence de Kylian Mbappé, Tchouameni a raté son intérim et a même connu le pire en étant expulsé à la 76e minute suite à un deuxième carton jaune. Un match à vite oublier pour le Madrilène», a d’ailleurs écrit notre rédaction qui lui a donné la note de 4/10 hier. De son côté, Le Parisien parle même de «naufrage».

Beaucoup trop neutre dans l’entrejeu, se contentant souvent de ne faire que des passes latérales ou en retrait, le Madrilène n’a pas pesé durant la longue période de domination belge. Il a multiplié les fautes avant de se faire expulser en deuxième période (76e), devenant ainsi le premier capitaine des Bleus à voir rouge depuis l’expulsion de Zinedine Zidane lors de la finale du Mondial 2006 face à l’Italie. Désigné comme l’un des leaders du groupe France, Aurélien Tchouameni confirme en tout cas les difficultés qu’il rencontre depuis plusieurs mois, notamment au Real Madrid ou à l’Euro avec les Bleus. Recruté en 2022 pour 80 M€, l’ancien Monégasque était censé prendre une autre dimension. Mais depuis quelque temps, il ne progresse plus. Pire, il devient surtout un joueur trop neutre. Aussi bien chez les Merengues qu’en sélection nationale.