Belgique - France : les notes du match

Victorieuse d’Israël lors de la troisième journée de Ligue des Nations (4-1), l’équipe de France se déplaçait en Belgique en étant deuxième de son groupe et avait l’occasion de prendre le large pour se qualifier en phase finale de Ligue des Nations. Évidemment sans Mbappé et dans un 4-3-3 remanié, Didier Deschamps alignait Maignan dans les cages, Konate et Saliba en charnière centrale, Koné, Tchouaméni et Guendouzi au milieu, et Dembélé, Kolo Muani ainsi que Barcola pour un trio offensif parisien.

Mais rapidement dans le match, De Ketelaere, Trossard, Doku et Openda faisaient beaucoup de mal à la défense tricolore. Bien trouvé par Tielemans, Openda causait une première frayeur à Maignan, mais ne cadrait pas (13e). Peu après, Trossard voyait le portier de l’AC Milan stoppait sa tentative (19e). Et après une erreur d’alignement de la défense française, Openda se faisait faucher par Saliba et provoquait le penalty… heureusement pour les Bleus, manqué par Tielemans (22e). Les occasions belges pleuvaient (27e, 30e), mais contre le cours du jeu, Barcola obtenait un penalty et les Bleus ouvraient le score grâce à la transformation de Kolo Muani (1-0, 35e).

Et alors que les Bleus se montrait enfin intéressant dans le jeu, cela n’a pas duré longtemps puisque, avant la mi-temps, Openda, couvert par Saliba, égalisait d’une belle tête pour les Diables Rouges (1-1, 45e+4). Tout était à refaire à la pause pour les Français. Dembélé manquait d’ailleurs une grosse occasion (52e) et les Bleus ne parvenaient plus à créer du danger, Manu Koné pensait ouvrir son compteur en Bleus, mais une main de Kolo Muani le privait du but (59e).

Mais quelques instants plus tard, à la réception d’un bon centre de Digne, Kolo Muani plaçait une tête pour s’offrir le doublé avec l’aide d’une erreur de main de Casteels (2-1, 62e). Le plus dur était fait, mais les Bleus se compliquaient la tâche après l’exclusion de Tchouaméni, qui écopait d’un nouveau carton jaune (76e). Et après une dernière frayeur sauvée par Maignan (90e+4), la France termine sur une nouvelle victoire et se place à la deuxième place du groupe, avec un point de moins que l’Italie.

L’homme du match : Randal Kolo Muani (7,5) : en pointe de l’attaque des Bleus, le buteur du PSG a réalisé une bonne prestation. Combatif dans les duels même s’il en a perdu quelques-uns, il s’est souvent attelé à réaliser un pressing qui a gêné les relances belges. Offensivement, il a été un relais intéressant pour combiner avec ses adversaires. Sa vitesse lui a également permis de prendre ponctuellement l’avantage sur ses adversaires directes et il a été responsable quand il a fallu ouvrir le score sur penalty. Même s’il a parfois été maladroit face au but et dans ses remises, il peut être fier de sa rencontre car c’est lui qui offre la victoire aux Bleus avec une belle tête en seconde période. Une prestation qui va sûrement lui permettre de s’installer comme le seul 9 crédible de cette équipe de France. Remplacé par Marcus Thuram à la 90e minute.

Belgique

- Casteels (3) : moins fiable qu’à son habitude, le portier d’lm97 risque de s’en vouloir. Pris à contre-pied par Randal Kolo-Muani, il s’incline sur un penalty offert aux Bleus par Wout Faes (1-0, 35e). À l’heure de jeu, il rate son intervention et laisse la tête du buteur parisien filer au fond des filets pour le doublé (2-1, 62e). Sa faute de main coûtera finalement la victoire à la Belgique. Frustrant.

- Debast (4,5) : complètement perdu à l’aller, le défenseur du Sporting s’est montré un peu plus à son avantage ce soir à Bruxelles. Si les quelques percussions de Bradley Barcola sur son aile ont montré ses limites, il réalise un gros retour devant Kolo Muani sur un contre tricolore juste avant la pause (45e). Si sans l’ensemble, c’est un peu mieux que ses deux compères de derrière, le joueur formé à Anderlecht n’a rien montré de très enthousiasmant non plus.

- Faes (2,5) : mais que fait Wout Faes ? Après un début de match assez tranquille, l’ancien Rémois s’est offert une magnifique sortie dans les pieds de Bradley Barcola à la demi-heure de jeu. Dommage pour la Belgique, il n’est pas gardien. Résultat des courses, penalty et ouverture du score pour l’équipe de France. Avec aucun duel au sol remporté, il a un peu compensé par son jeu de tête, mais a de nouveau montré qu’il n’était pas au niveau dans l’axe de cette défense à trois.

- Theate (3,5) : assez peu mis en difficulté par un Ousmane Dembélé timide en première mi-temps, il est coupable sur le second but des Bleus. Loin de son marquage, il ne saute même pas pour contester la tête de Randal Kolo Muani qui finit au fond des filets (2-1, 62e). Fébriles comme à l’aller sur chaque incursion bleue, l’ancien joueur du Stade Rennais et tous les membres la défense des Diables Rouge n’ont pas vraiment été très rassurants.

- Castagne (5,5) : positionné très haut sur le terrain, les montées du latéral belge ont toujours été très tranchantes. Assez libre sur son côté gauche, avec un Dembélé peu impliqué défensivement, le joueur de Fulham aura continué d’apporter jusqu’à sa sortie. Dans le temps additionnel de la première période, sa présence offensive est récompensée d’une passe décisive pour Loïs Openda, sur un nouveau bon centre de sa part (45e+3). Remplacé par Maxim de Cuyper à la 66e minute,

- Doku (6,5) : il a fait vivre un calvaire à Lucas Digne. Rapide, agile, puissant, le dragster belge a apporté le danger sur chaque ballon qu’il a pu toucher en première mi-temps. Souvent pris à deux par la défense française, l’ailier de Manchester City a assumé son statut de menace numéro 1 des Diables Rouges. À l’origine de tous les bons coups belges, même lorsqu’il s’est déporté sur le côté gauche, il aura été un poison pour la défense tricolore jusqu’au bout en délivrant un ballon de but parfait pour Openda après un énième débordement à quelques secondes du coup de sifflet final (90e+5).

- Mangala (3) : averti à la 28e minute, le milieu de terrain, toujours sous contrat avec l’OL, a délivré une prestation assez fade au milieu. Avec aucune interception et seulement deux duels remportés, Mangala n’a pas su suppléer l’indispensable Amadou Onana devant la défense de Domenico Tedesco. Avec le ballon, il s’est contenté du strict minimum. Remplacé par Aster Vranckx à la 66e minute, servi à l’entrée de la surface, il envoie sa frappe dans le ciel de Bruxelles.

- Tielemans (4,5) : capitaine en l’absence de Kevin de Bruyne, le milieu d’Aston Villa a délivré une prestation en dents de scie. Brillant par moments, il a parfois semblé complètement perdu comme sur son penalty à la 23e minute. Face au spécialiste de l’exercice Mike Maignan, le Belge force son geste et propulse son tir au but au-dessus du cadre du portier milanais. Invisible défensivement - un peu par choix - il aura été excellent à la passe en délivrant cinq passes clés (record du match). Bien mieux au retour des vestiaires, il provoque l’expulsion d’Aurélien Tchouameni juste avant sa sortie. Remplacé par Arne Engels à la 82e minute.

- Trossard (5) : le numéro 10 des Diables Rouges a été assez peu touché avant les dix dernières minutes, mais a su fructifier chacun de ses ballons par des situations dangereuses. Avec trois frappes dont deux cadrées, le milieu offensif des Gunners aura suscité plusieurs fois Mike Maignan, comme avec ce coup-franc flottant à la 77e, après l’expulsion de Tchouameni. En fin de rencontre, il a enfilé le brassard après la sortie de son capitaine et a enchaîné les prises de responsabilités balle au pied pour tenter d’apporter le feu face à une équipe de France réduite à dix.

- De Ketelaere (4,5) : assez libre entre les lignes françaises, le joueur de l’Atalanta a beaucoup contribué à fluidifier le jeu belge. Un peu moins offensif qu’à l’accoutumée, sa présence a manqué dans le dernier tiers où les Diables Rouges ont eu du mal à trouver la faille. Remplacé par Dodi Lukébakio à la 82e minute, qui n’aura rien fait de brillant.

- Openda (7) : extrêmement actif sur le front de l’attaque belge, l’ancien Lensois a fait beaucoup de mal aux Bleus. Lancé dans le dos de la défense française à la limite du hors-jeu, il enrhume un Saliba en retard et provoque un penalty pour la Belgique, manqué par Tielemans (23e). Parfaitement servi par Castagne, il trompe Maignan de la tête et permet aux siens de revenir dans la rencontre juste avant le retour aux vestiaires (1-1, 45+3e). Moins trouvé lors du deuxième acte de ce Belgique-France, il échoue devant Maignan au bout du temps additionnel et laisse passer sa chance de devenir le héros des Diables (90e+5).

France

- Maignan (6) : ce soir, le portier de l’AC Milan a été lâché par sa défense. Sur les quelques offensives belges, il a été sollicité à chaque fois par une frappe belge. Serein et vigilant sur sa ligne, il a été miraculé sur le penalty raté par Tielemans et n’a rien pu faire sur l’égalisation d’Openda. En seconde période, l’ancien du LOSC a été plus tranquille mais a répondu présent quand il a fallu être là. Auteur de six arrêts, il a été franchement rassurant.

- Koundé (5) : patron de l’équipe de France depuis plusieurs mois, le défenseur du Barça a tenu son rang ce lundi. Pour autant, il n’a pas réalisé une prestation grandiose et a contribué au manque de solidité défensive des Bleus ce soir. Parfois bousculé dans les duels, le joueur formé à Bordeaux n’a pas eu d’impact offensif et s’est contenté de tenir un Leandro Trossard qui lui a parfois posé quelques problèmes.

- Konaté (5) : présent en charnière centrale aux côtés de William Saliba, le défenseur de Liverpool a été bien plus consistant que son comparse. Conquérant dans les duels, il a été l’auteur de plusieurs interventions bienvenues pour écarter le danger. Auteur d’un grand nombre de dégagements et d’un sens de l’interception qui a permis de gratter plusieurs ballons, il a néanmoins eu un déchet assez inquiétant à la relance. Averti à la 45e minute.

- Saliba (4) : si solide par le passé, que cela soit en club ou en sélection, l’ancien de l’OM a été en souffrance ce soir. Face à un Loïs Openda tranchant et très remuant, le Gunner a souvent été naïf dans ses duels. Auteur d’une grossière faute sur le penalty obtenu par Openda, le Bondynois aurait pu écoper d’un carton rouge. Même sur l’égalisation belge, c’est lui qui couvre l’attaquant du RB Leipzig à cause d’une erreur de placement. Timide à la relance, il n’était clairement pas dans un grand soir. Averti à la 22e minute.

- Digne (6) : en première période, le défenseur d’Aston Villa a été en grande difficulté. Inexistant offensivement durant les 45 premières minutes, l’ancien du PSG a été baladé par Jérémy Doku. En revanche, il s’est réveillé en seconde période et a été tranchant sur ses dédoublements offensifs. Sur ses combinaisons avec des joueurs offensifs, il a apporté une vraie solution et a été l’auteur d’un beau centre pour le deuxième but de Kolo Muani ce soir. Plus dominateur défensivement, il est clairement monté en puissance dans cette rencontre et a montré un caractère appréciable. Averti à la 7e minute.

- Tchouameni (4) : sous le feu des critiques depuis le début de saison, le milieu du Real Madrid a été mauvais ce soir. En première période, il n’a pas été brillant et a réalisé une rencontre compliquée. Vraiment peu influent dans la progression du ballon, il n’a pas été assez tranchant pour récupérer plus de ballons. Capitaine du soir en l’absence de Kylian Mbappé, Tchouameni a raté son intérim et a même connu le pire en étant expulsé à la 76e minute suite à un deuxième carton jaune. Un match à vite oublier pour le Madrilène.

- Manu Koné (7) : aligné dans le milieu à trois des Bleus, le nouveau joueur de l’AS Rome était attendu dans un secteur où il a une carte à jouer. Et finalement, il a été le plus solide. Précieux dans son impact physique, le milieu de 23 ans a fait parler sa qualité technique pour tenter quelques percées offensives qui ont régalé. Impérial dans les duels, il a dominé physiquement ses adversaires et a montré toutes les qualités que l’on attend d’un joueur box-to-box. Une prestation qui donne envie de le revoir rapidement sous le maillot des Bleus.

- Guendouzi (6,5) : titularisé après sa belle entrée jeudi dernier, l’ancien de l’OM a réalisé une rencontre pertinente. Dans son apport offensif, le joueur de la Lazio Rome a pesé et a souvent apporté le surnombre en phases offensives. Avalant les kilomètres tel un marathonien, il n’a pas hésité à porter le ballon sur plusieurs mètres quand il le pouvait. Sur le plan défensif, Guendouzi a été précieux et a récupéré plusieurs ballons grâce à sa combativité. Il a sûrement livré l’un de ses meilleurs matches en équipe de France jusqu’ici. Remplacé par Eduardo Camavinga à la 74e minute.

- Barcola (5,5) : sur son côté, le joueur formé à l’OL a été tranchant. Percutant sur chaque offensive, il a parfois été trop prévisible face à une défense pourtant apathique. Souvent pris à deux tant il a insufflé la crainte auprès de l’arrière-garde belge, il a été muselé plus d’une fois et a dû se contenter de faire la différence par la passe et par des centres dangereux. Oublié par ses coéquipiers sur plusieurs occasions, il n’a pas pu matérialiser son match correct par un but ou une passe décisive. Remplacé par Christopher Nkunku à la 74e minute.

- Dembélé (4) : de plus en plus décevant. Aligné sur l’aile droite de l’attaque des Bleus, Dembouz a raté son match. Manquant de tranchant dans ses percées, il a manqué de précision dans plusieurs gestes élémentaires. Même s’il a essayé de peser face à la défense adverse, son nombre incalculable de ballons a desservi les offensives françaises. Face au but, l’ancien du Barça a tout raté et a souvent préféré la frappe à des décalages qui auraient clairement pu apporter plus de danger. Un match raté. Remplacé par Youssouf Fofana à la 79e minute.

- Kolo Muani (7,5) : voir ci-dessus.