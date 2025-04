Real Madrid - Valence : les compositions officielles

Le Real Madrid accueille Valence au Bernabéu dans le cadre de la 30e journée de Liga. Actuellement 2e du championnat avec trois points de retard sur le FC Barcelone, le Real doit s’imposer aujourd’hui à domicile pour ne pas s’éloigner davantage du titre. En face, Valence occupe une dangereuse 16e position mais reste sur 4 matchs sans défaite. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Carlo Ancelotti opte pour un 4-4-2. Courtois absent et Lunin sur le banc, c’est le jeune Fran Gonzalez qui est titulaire dans le but. Vazquez et Fran Garcia sur les côtés de la défense, Tchouameni dans l’axe avec Rüdiger. Un milieu où l’on retrouve Brahim Diaz, il accompagne Bellingham, le capitaine Modric et Valverde. Enfin pour l’attaque, Mbappé est associé à Vinicius Junior. Du côté des visiteurs, Carlos Corberan aligne son équipe en 3-5-2. Un onze assez défensif, Almeida et Sadiq tenteront de poser des problèmes à la défense madrilène.

Les compositions

Real Madrid : Fran González - Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Fran Garcia - Valverde, Modric ©, Bellingham, Brahim - Vinicius Junior, Mbappé

Valence : Mamardashvili - Aarons, Mosquera, Diakhaby ©, Tárrega, J.Vazquez - Barrenechea, Javi Guerra, Diego Lopez - Almeida, Sadiq