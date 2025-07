Le Real Madrid a eu une énorme frayeur avant le PSG !

À quelques heures d’une demi-finale très attendue face au Paris Saint-Germain, le Real Madrid aborde ce choc dans un climat de tension et d’imprévus. Cette rencontre au sommet, prévue au MetLife Stadium de New York, cristallise l’attention des amateurs de football du monde entier, opposant deux géants européens dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs, nouvelle formule. Mais au-delà de l’affiche, c’est toute la compétition qui fait débat. Depuis son lancement, cette édition suscite critiques et interrogations, tant sur son calendrier surchargé que sur les conditions logistiques imposées aux équipes engagées.

La suite après cette publicité

En effet, de nombreux problèmes récurrents entachent le bon déroulement du tournoi : déplacements compliqués, délais serrés, conditions climatiques imprévisibles, et une organisation pointée du doigt pour son manque de flexibilité. Le Real Madrid en a fait les frais ces dernières heures, avec une série de péripéties qui a lourdement impacté sa préparation. Ce nouvel incident s’ajoute à une liste grandissante de critiques, renforçant l’idée que cette version élargie de la Coupe du Monde des Clubs peine à convaincre sur le plan sportif comme organisationnel.

La suite après cette publicité

Problèmes dans l’avion !

Le Real Madrid a connu de sérieux contretemps à cause d’une violente tempête à Palm Beach, perturbant gravement sa préparation pour la demi-finale contre le PSG. Alors que l’équipe avait déjà réussi à éviter des suspensions liées aux intempéries lors de son précédent match contre la Juventus, cette fois-ci, le mauvais temps a complètement bouleversé son agenda. Le vol censé emmener les joueurs à New York a été temporairement bloqué à l’aéroport international de West Palm Beach, dans l’attente d’une autorisation de décollage. Ce retard a empêché le club de participer aux engagements officiels de la FIFA, notamment les conférences de presse et les contacts avec les médias prévus au MetLife Stadium, lieu de la rencontre à venir. Devant l’impossibilité de respecter le programme, le Real Madrid a dû prévenir la FIFA et annuler tous ces rendez-vous.

Finalement, l’avion blanc a pu décoller avec une heure de retard, mais les complications se sont poursuivies à l’arrivée. En raison d’un important trafic aérien, l’appareil a été contraint de survoler la Virginie pendant une heure supplémentaire avant de pouvoir atterrir à l’aéroport de LaGuardia. Ce contretemps a conduit à l’annulation définitive de la conférence de presse de l’entraîneur Xabi Alonso et de trois joueurs : Valverde, Courtois et Jacobo. Contrairement au PSG, qui a pu s’entraîner sans encombre dans les installations de l’université Rutgers au nord du New Jersey, le Real Madrid avait choisi de rester à Palm Beach pour préparer sa demi-finale, une décision qui s’est transformée en véritable cauchemar logistique. Le club ne reproduira pas cette erreur : en cas de qualification pour la finale dimanche, également prévue à New York, l’équipe ne retournera pas en Floride et restera dans à NY jusqu’à la fin du tournoi.