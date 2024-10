Hansi Flick s’est inspiré de Roberto De Zerbi

Depuis maintenant quatre mois, Hansi Flick fait le bonheur du FC Barcelone. Le jeu proposé par l’entraîneur allemand et sa formation enchantent les suiveurs les plus assidus de football. Mais avant de prendre les rênes du Barça, Flick a connu une longue période d’inactivité. En effet, l’ancien coach du Bayern Munich a dû attendre presqu’un an avant de retrouver un banc, lui qui avait été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Allemagne en septembre 2023.

La suite après cette publicité

Entre temps, Hansi Flick a profité de ces longs mois sans emploi pour suivre plusieurs rencontres à travers l’Europe pour observer les tactiques de plusieurs coachs. L’Allemand s’est notamment rendu à Brighton pour aller suivre Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, selon les dires d’Arrigo Sacchi. « Je connais bien De Zerbi et je sais que Flick est allé deux fois avant d’arriver au Barça pour le voir travailler », a expliqué l’ancien entraîneur emblématique de l’AC Milan pour la Cadena SER, relayée par Marca. De quoi inspirer Flick pour son travail à Barcelone.