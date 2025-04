Coupe du Roi : le Barça recadre le Real Madrid

La polémique autour de la finale de Coupe du Roi a finalement pris fin. Le basculement est intervenu après la conférence de presse des arbitres de la finale. Ricardo De Burgos Bengoetxea a fini en larmes après la vidéo à charge de Real Madrid TV diffusée la veille, une pratique habituelle pour la chaîne officielle du club de la capitale. Face aux déclarations de l’homme en noir, la direction madrilène a estimé que l’arbitre n’était pas en capacité de diriger cette finale et a demandé à ce qu’il soit remplacé - au point même de refuser la conférence de presse et l’entraînement de veille de match - ce que la fédération a logiquement refusé.

Et depuis, le Real Madrid a assuré qu’il disputerait bien cette finale. Très discret à ce sujet, le Barça a préféré se concentrer sur son match, comme l’a précisé le vice-président du Barça. «À aucun moment, je n’ai pensé que Madrid ne serait pas là. Nous avons rempli nos obligations en tant que club. On ne parle jamais des arbitres avant une finale, et encore moins après les polémiques d’hier», a assuré Rafa Yuste, devant plusieurs médias. Pour rappel, le FC Barcelone s’est largement imposé à deux reprises face au Real Madrid cette saison, une première fois en championnat (4-0), puis en finale de Supercoupe d’Espagne (5-2).