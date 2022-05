L'Inter remporte sa 8e Coupe d'Italie aux dépens de la Juventus

La Juventus Turin affrontait l'Inter Milan au Stadio Olimpico pour la finale de la Coupe d'Italie. Les Bianconeri, assurés de finir dans le top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions, avaient l'occasion d'aller chercher la 15e fois de leur histoire tandis que les Nerazzurri pourraient remporter leur 8e Coppa avant le sprint final en championnat, à seulement deux points de son rival, l'AC Milan, à deux journées de la fin de la saison.

Le milieu de terrain italien Nicolo Barella ouvrait le score rapidement pour les Lombards (0-1, 7e), mais les Juventini attendaient la seconde période pour renverser la tendance grâce à Alex Sandro (1-1, 50e) et Dusan Vlahovic (2-1, 52e). Néanmoins, une histoire de penalties permettait à Hakan Calhanoglu d'égaliser en fin de match (2-2, 80e) avant d'en obtenir un deuxième, transformé par Ivan Perisic en prolongation (2-3, 98e). Quatre minutes plus tard, le Croate faisait le break sur un service de Federico Dimarco (2-4, 102e). Score final, 4 buts à 2 pour les hommes de Simone Inzaghi, qui soulèvent le 8e trophée national de l'histoire du club, de quoi glaner de la confiance avant la course pour le titre en Serie A.