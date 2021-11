CdF : Quevilly-Rouen déroule, Laval élimine Le Mans, Canet-Roussillon battu par les Réunionnais de Saint-Denis

La Coupe de France se poursuit ce samedi et on avait le droit à la suite du huitième tour de l'édition 2021/2022. Pensionnaire de Ligue 2, le club de Quevilly-Rouen a parfaitement répondu présent contre J3S Amilly pensionnaire de National 3 (D5). Les Normands ont tout simplement croqué leur adversaire sur le score de 5-0 avec notamment un doublé de Nazon. Quevilly-Rouen qui a une histoire particulière avec la Coupe de France (2 finales) sera bien qualifié pour les 32e de finale.

La suite après cette publicité

Choc de National 1 entre Laval et Le Mans qui s'est terminé sur un match nul 1-1. Gonçalves (23e) a vu Donisa lui répondre sur penalty (40e). Finalement, cela s'est réglé aux tirs au but avec une victoire de Laval (7-6). Tombeur de l'Olympique de Marseille l'an dernier, Canet-en-Roussillon (National 2) défiait les Réunionnais de Saint-Denis. Un match qui s'est achevé sur le score de 1-1 également et qui a vu Saint-Denis remporter la séance de tirs au but sur le score de 8-7.

Les matches de Coupe de France

J3S Amilly 0-5 Quevilly-Rouen : Padovani (19e), Nazon (21e et 25e), Sidibé (61e) et Ndilu (82e) pour Quevilly-Rouen

Laval 1-1 (7-6 aux TAB) Le Mans : Gonçalves (23e) pour Laval; Donisa (40e, sp) pour Le Mans

Canet Roussillon 1-1 (8-7 aux TAB) Saint-Denis : Ouadoudi (53e) pour Canet Roussillon; Simouri (43e) pour Saint-Denis

Les résultats de la Coupe de France