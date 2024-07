JO 2024, Argentine - Maroc : les Argentins crient au scandale

C’est dans le désordre et la confusion la plus totale que s’est terminée la rencontre mettant aux prises l’Argentine et le Maroc, ce mercredi, à Geoffroy-Guichard (2-1). Alors que l’on pensait le match clos sur un score de parité (2-2), quelques secondes après que les joueurs de Javier Mascherano eurent égalisé… à la 90+16e minute de jeu, le site officiel des Jeux Olympiques nous indiquait une demi-heure plus tard que le match n’était pas terminé, mais suspendu.

Dans l’attente de savoir si les arbitres du VAR allaient accorder le but égalisateur des Argentins, ou le refuser pour une position de hors-jeu, les joueurs, eux, restaient plongés dans le flou le plus total dans leurs vestiaires. L’insoupçonné se produisait deux heures plus tard lorsque l’arbitre suédois de la rencontre, Glenn Nyberg, annonçait l’annulation du but argentin… et la reprise du match pour trois minutes (le Maroc s’est finalement imposé 2-1). Un scénario inédit, improbable, et frustrant pour les Argentins, qui n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux.

Les champions du monde argentins sont furieux

Les réactions des joueurs argentins, vainqueurs de la dernière Copa América, n’ont pas tardé non plus avec d’abord Rodrigo De Paul qui a tenu à apporter son soutien à ses compatriotes. « Plus que jamais avec vous. Vous pouvez tout surmonter», a-t-il lancé. Il a été suivi dans la foulée par un ancien du PSG. Sur les antennes de Olé, Leandro Paredes a aussi tenu à dénoncer cette fin de match qu’il juge «folle».« On a beaucoup crié pour célébrer le 2-2. Et maintenant, on apprend que le match se joue à nouveau. Je l’ai lu. On ne sait pas ce qu’il s’est passé. On voit trois minutes supplémentaires, et personne dans les tribunes. Je viens de lire ça, c’est de la folie», a-t-il lancé. De son côté, le Lyonnais Nicolas Tagliafico n’a pas mis de gants au moment d’évoquer la situation : «en quittant le cirque, allons-nous parler de la raison pour laquelle il a été suspendu ou allons-nous continuer à être stupides ? Si cela avait été l’inverse, je ne peux même pas imaginer ce qu’ils diraient», a posté le latéral sur son compte X.

Et ce n’est pas le seul. En zone mixte après la rencontre, Nicolas Otamendi, capitaine argentin du jour, a aussi exprimé son mécontentement. «C’est une situation historique. Rien de tel n’est jamais arrivé. Le Maroc ne voulait pas jouer et nous non plus. Nous avons attendu une heure quarante mais personne ne nous a rien dit. Cela vous rend impuissant parce que ce sont les Jeux Olympiques.» De son côté, le coach Javier Mascherano a aussi dénoncé le traitement depuis le début de la compétition pour son équipe. « Hier, certains sont entrés par effraction dans notre propriété. Les affaires d’Almada ont été volées. Ils nous demandent des informations d’identification pour tout, mais ensuite ces choses arrivent. Aujourd’hui, des supporters ont envahi le terrain à sept reprises, puis ils nous ont lancé des pétards. Ils nous ont dit que c’était fini 2 à 2. Même le Maroc ne voulait pas y jouer (…) C’est absurde, ils nous ont dit que le match avait été suspendu pour des raisons de sécurité. Ce sont les Jeux Olympiques, ce n’est pas un tournoi de quartier. Le match a été arrêté sept fois à cause de personnes. entrant », a confié l’ancien joueur du Barça. Cette rencontre va faire couler beaucoup d’encre…