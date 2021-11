Espagne : Sergio Busquets égale Xavi

L'Espagne reçoit la Suède ce dimanche, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 du groupe B. Un match important, car la Roja, première de la poule avec 16 points, ne compte qu'une longueur d'avance sur les Suédois (2e, 15 pts).

Titulaire lors de cette rencontre, Sergio Busquets fête sa 133e sélection avec l'Espagne et égale ainsi Xavi, son nouvel entraîneur au FC Barcelone. Il compte deux trophées avec la sélection espagnole : une Coupe du Monde en 2010 et un Euro remporté en 2012.

Congratulations, Sergio! 👏



🔝 @5sergiob will make his 133rd appearance with @SeFutbol and goes level with Xavi! pic.twitter.com/lPz1nhPGR1