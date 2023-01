Inter : Lautaro Martinez est de retour à l’entraînement

Le plus important est évidemment le sacre lors de la Coupe du Monde au Qatar avec l’Argentine et la troisième étoile de son histoire, mais individuellement ce fut plus compliqué pour Lautaro Martinez (25 ans). Dans l’ensemble du tournoi il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu (vu le niveau d’Alvarez), mais n’a surtout pas marqué ou délivré la moindre passe décisive.

Sky rapporte ce matin que l’avant-centre a repris l’entraînement avec le groupe, bien qu’il ait posté un message sur ses réseaux sociaux : « Très heureux de revenir travailler avec l’équipe ». Un gros choc contre le leader Naples attend les Intéristes le 4 janvier prochain, mais il ne devrait pas démarrer titulaire. La priorité serait donnée au tandem Dzeko-Lukaku.

