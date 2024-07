Pays-Bas-Angleterre : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mercredi la dernière demi-finale de la compétition. Ainsi, les Pays-Bas croisent le fer avec l’Angleterre pour rejoindre l’Espagne en finale. Les joueurs de Ronald Koeman s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Bart Verbruggen comme dernier rempart derrière Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk et Nathan Aké en défense. L’entrejeu est composé de Jordy Schouten et Tijjani Reijnders. En attaque, Memphis Depay est soutenu par Donyell Malen, Xavi Simons et Cody Gakpo.

De leur côté, les Anglais de Gareth Southgate s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi et Kieran Trippier. Kobbie Mainoo est placé comme sentinelle avec Declan Rice à ses côtés. Devant, Bukayo Saka, Jude Bellingham et Phil Foden sont associés à Harry Kane qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders - Malen, Simons, Gakpo - Depay

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane